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الحرس الثوري: العدو يعترف بقوة إيران ولكن بعد فوات الأوان
الحرس الثوري: العدو يعترف بقوة إيران ولكن بعد فوات الأوان
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية في ممارسة الضغط الأقصى على إيران. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T09:07+0000
2022-02-04T09:07+0000
إيران
أخبار العالم الآن
الحرس الثوري
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ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء سلامي أنه حتى الإدارة الأمريكية نفسها ما كانت تطيق الحظر المفروض على بلاده، وهو ما صرح به في كلمة ألقاها في مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان، لإحياء ذكرى الشهداء.وقال سلامي: "إن نظام الهيمنة الذي كان بيد الطواغيت لم يستطع قبول ظهور إيران العظيمة على ساحة القوة العالمية، وتريد تحقيق الاستقلال والإسلام والحرية، لأن الأعداء كانوا يعرفون أن هذا النموذج وهذا النمط إذا تكرر سوف يدمر كل جغرافية سيطرة الاستكبار، وهذه الاحداث تقع بعد 43 عاما في جزء مهم من العالم الإسلامي".وأوضح القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن بلاده صمدت أمام أقصى ضغط من قبل الجانب الأمريكي وحلفائه العرب والأوروبيين لمدة 43 عاما، مؤكدا أن أعداء بلاده أدركوا قوتها في المنطقة وهم في حالة تراجع، وإجراءات الحظر الاقتصادي على إيران مؤامرة عالمية خطيرة.واستطرد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بالقول: "أحد الجنرالات الأمريكيين قال إننا حتى اليوم، كنا نتطلع إلى زيادة قوتنا بما يكفي لهزيمة إيران، لكننا الآن نتطلع إلى زيادة قوتنا حتى لا نحارب إيران نفسها، وعندما يمدحك العدو، فإنه في الحقيقة يعترف بقوتنا بعد فوات الأوان".وأشار سلامي إلى قدرات وإمكانيات الجيش الإيراني، بدعوى أنه أصبح قادرا على ضرب سفينة في البحر بدقة عالية زمن مسافة بعيدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الإيراني-وصلنا-إلى-مرحلة-السيادة-الجوية-على-المستوى-الدولي-1057671918.html
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إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري

الحرس الثوري: العدو يعترف بقوة إيران ولكن بعد فوات الأوان

09:07 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية في ممارسة الضغط الأقصى على إيران.
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء سلامي أنه حتى الإدارة الأمريكية نفسها ما كانت تطيق الحظر المفروض على بلاده، وهو ما صرح به في كلمة ألقاها في مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان، لإحياء ذكرى الشهداء.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي
2 فبراير, 18:43 GMT
وقال سلامي: "إن نظام الهيمنة الذي كان بيد الطواغيت لم يستطع قبول ظهور إيران العظيمة على ساحة القوة العالمية، وتريد تحقيق الاستقلال والإسلام والحرية، لأن الأعداء كانوا يعرفون أن هذا النموذج وهذا النمط إذا تكرر سوف يدمر كل جغرافية سيطرة الاستكبار، وهذه الاحداث تقع بعد 43 عاما في جزء مهم من العالم الإسلامي".
وأوضح القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن بلاده صمدت أمام أقصى ضغط من قبل الجانب الأمريكي وحلفائه العرب والأوروبيين لمدة 43 عاما، مؤكدا أن أعداء بلاده أدركوا قوتها في المنطقة وهم في حالة تراجع، وإجراءات الحظر الاقتصادي على إيران مؤامرة عالمية خطيرة.
واستطرد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بالقول: "أحد الجنرالات الأمريكيين قال إننا حتى اليوم، كنا نتطلع إلى زيادة قوتنا بما يكفي لهزيمة إيران، لكننا الآن نتطلع إلى زيادة قوتنا حتى لا نحارب إيران نفسها، وعندما يمدحك العدو، فإنه في الحقيقة يعترف بقوتنا بعد فوات الأوان".
وأشار سلامي إلى قدرات وإمكانيات الجيش الإيراني، بدعوى أنه أصبح قادرا على ضرب سفينة في البحر بدقة عالية زمن مسافة بعيدة.
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