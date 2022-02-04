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الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري
الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الخميس، أن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، سيزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير/شباط الجاري. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوزارة، أن "زيارة الرئيس المقررة لموسكو ستمتد ما بين 14 و17 فبراير".وكان بولسونارو أعلن في وقت سابق، أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتهم البلدين، مؤكدا نية بلاده تعميق العلاقات مع روسيا.
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أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم

الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري

00:35 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Ueslei Marcelinoرد فعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بينما تسحب السيدة الأولى ميشيل بولسونارو أذنه خلال حفل أقامه البرنامج الوطني للمدارس المدنية العسكرية، في قصر بلانالتو في برازيليا، البرازيل، 24 نوفمبر 2021.
رد فعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بينما تسحب السيدة الأولى ميشيل بولسونارو أذنه خلال حفل أقامه البرنامج الوطني للمدارس المدنية العسكرية، في قصر بلانالتو في برازيليا، البرازيل، 24 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الخميس، أن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، سيزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير/شباط الجاري.
وذكرت الوزارة، أن "زيارة الرئيس المقررة لموسكو ستمتد ما بين 14 و17 فبراير".
وكان بولسونارو أعلن في وقت سابق، أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتهم البلدين، مؤكدا نية بلاده تعميق العلاقات مع روسيا.
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