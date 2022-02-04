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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الرئيس-البرازيلي-يزور-روسيا-في-الفترة-من-14-إلى-17-فبراير-الجاري-1057887581.html
الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري
الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الخميس، أن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، سيزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير/شباط الجاري. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T00:35+0000
2022-02-04T00:35+0000
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وذكرت الوزارة، أن "زيارة الرئيس المقررة لموسكو ستمتد ما بين 14 و17 فبراير".وكان بولسونارو أعلن في وقت سابق، أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتهم البلدين، مؤكدا نية بلاده تعميق العلاقات مع روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
الرئيس البرازيلي يزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الخميس، أن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، سيزور روسيا في الفترة من 14 إلى 17 فبراير/شباط الجاري.
وذكرت الوزارة، أن
"زيارة الرئيس المقررة لموسكو
ستمتد ما بين 14 و17 فبراير".
وكان بولسونارو أعلن في وقت سابق، أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتهم البلدين، مؤكدا نية بلاده تعميق العلاقات مع روسيا.