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https://arabic.sputniknews.com/20220204/السعودية-إحباط-5-محاولات-لتهريب-مليون-حبة-كبتاغون-مخبأة-بطرق-مختلفة-1058020081.html
السعودية.. إحباط 5 محاولات لتهريب مليون حبة "كبتاغون" مخبأة بطرق مختلفة
السعودية.. إحباط 5 محاولات لتهريب مليون حبة "كبتاغون" مخبأة بطرق مختلفة
نجحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، في إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة "كبتاغون" مخبأة بطرق ماكرة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:27+0000
2022-02-04T12:27+0000
أخبار العالم العربي
السعودية
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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية نجاحها في إحباط 5 محاولات لتهريب 1491859 حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.وأوضحت الهيئة السعودية بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات الكبيرة والمركبات للإجراءات الجمركية المعتادة، وبالكشف عليها عبر التقنيات الأمنية و"الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774418 حبة كبتاغون، كانت مخبأة في تجويف أرضية إحدى المركبات، وفي المحاولة الثانية عُثر على 272093 حبة، كانت مخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ نفسه، وبطريقة التهريب السابقة أيضا، تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269767 حبة كبتاغون في شاحنة أخرى.فيما جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضا، حيث تم إخفاء 134884 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40697 حبة، بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.وأوضحت الهيئة السعودية أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبليها داخل المملكة​ وعددهم اثنان.
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أخبار العالم العربي, السعودية

السعودية.. إحباط 5 محاولات لتهريب مليون حبة "كبتاغون" مخبأة بطرق مختلفة

12:27 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Alexander Alpatkinمخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Alexander Alpatkin
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نجحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، في إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة "كبتاغون" مخبأة بطرق ماكرة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية نجاحها في إحباط 5 محاولات لتهريب 1491859 حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وأوضحت الهيئة السعودية بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات الكبيرة والمركبات للإجراءات الجمركية المعتادة، وبالكشف عليها عبر التقنيات الأمنية و"الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.
في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774418 حبة كبتاغون، كانت مخبأة في تجويف أرضية إحدى المركبات، وفي المحاولة الثانية عُثر على 272093 حبة، كانت مخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ نفسه، وبطريقة التهريب السابقة أيضا، تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269767 حبة كبتاغون في شاحنة أخرى.
فيما جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضا، حيث تم إخفاء 134884 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40697 حبة، بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.
وأوضحت الهيئة السعودية أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبليها داخل المملكة​ وعددهم اثنان.
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