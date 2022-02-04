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https://arabic.sputniknews.com/20220204/السعودية-تكشف-رسميا-عن-شعار-يوم-التأسيس-فيديو-1058040110.html
السعودية تكشف رسميا عن شعار "يوم التأسيس"... فيديو
السعودية تكشف رسميا عن شعار "يوم التأسيس"... فيديو
أزاحت المملكة العربية السعودية، الستار، مساء اليوم الجمعة، عن الهوية البصرية لـ"يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا"، وهو اليوم الذي أقره العاهل السعودي مؤخراً... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T21:14+0000
2022-02-04T21:14+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن أن "الشعار يحمل في منتصفه أيقونة "رجل يحمل راية"، في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي: "التمر"، الذي يدل على النماء والحياة والكرم، و "المجلس"، الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، و"الخيل العربي"، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، و"السوق"، في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.وكُتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" "بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقَت تاريخ الدولة السعودية الأولى"،حسب تعبير الوكالة الرسمية. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تكشف رسميا عن شعار "يوم التأسيس"... فيديو

21:14 GMT 04.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERالملك سلمان- محمد بن سلمان
الملك سلمان- محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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أزاحت المملكة العربية السعودية، الستار، مساء اليوم الجمعة، عن الهوية البصرية لـ"يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا"، وهو اليوم الذي أقره العاهل السعودي مؤخراً للدلالة على ذكرى تأسيس الدولة السعودية.
وأفادت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن أن "الشعار يحمل في منتصفه أيقونة "رجل يحمل راية"، في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.
ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي: "التمر"، الذي يدل على النماء والحياة والكرم، و "المجلس"، الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، و"الخيل العربي"، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، و"السوق"، في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.
وكُتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" "بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقَت تاريخ الدولة السعودية الأولى"،حسب تعبير الوكالة الرسمية.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".
وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .
يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.
وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.
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