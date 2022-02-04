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https://arabic.sputniknews.com/20220204/السفير-الروسي-لدى-لندن-زيارة-جونسون-المحتملة-لموسكو-لم-تطرح-بعد-1057890214.html
السفير الروسي لدى لندن: زيارة جونسون المحتملة لموسكو لم تطرح بعد
السفير الروسي لدى لندن: زيارة جونسون المحتملة لموسكو لم تطرح بعد
أعلن السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة أن مسألة زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم تناقش بعد في الأروقة السياسية الروسية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:26+0000
2022-02-04T07:27+0000
روسيا
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وقال السفير كيلين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موضوع الزيارة المحتملة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى موسكو لم تتم مناقشتها بعد، لكن لا يمكن استبعاد أي شيء".وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مكالمة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر بالتفصيل بخصوص الأزمة داخل أوكرانيا والضمانات الأمنية الروسية.وحذرت روسيا مرارا من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
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روسيا, العالم

السفير الروسي لدى لندن: زيارة جونسون المحتملة لموسكو لم تطرح بعد

07:26 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة أن مسألة زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم تناقش بعد في الأروقة السياسية الروسية.
وقال السفير كيلين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موضوع الزيارة المحتملة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى موسكو لم تتم مناقشتها بعد، لكن لا يمكن استبعاد أي شيء".
وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مكالمة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر بالتفصيل بخصوص الأزمة داخل أوكرانيا والضمانات الأمنية الروسية.
وحذرت روسيا مرارا من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
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