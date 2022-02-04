السيسي وأمير قطر يشهدان افتتاح أولمبياد بكين الشتوية... صور

وحضر السيسي حفل الافتتاح إلى جانب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية صورا لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح أولمبياد بكين 2022.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصل بكين أمس الخميس، وكان في استقباله كبار رجال الدولة الصينيين، وأعضاء السفارة المصرية في بكين.وعلى هاش حضوره حفل افتتاح أولمبياد بكين 2022، سيجري السيسي مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات.في سياق متصل، نشر الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، صورا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضوره حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية.وأشار الديوان الأمير القطري إلى أن أمير قطر سيشارك في الاجتماعات الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية المنعقدة على هامش الدورة في بكين.وأقيم حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية 2022 في الملعب الوطني "عش الطائر" في العاصمة الصينية بكين.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.