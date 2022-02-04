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الصدر يوجه دعوة عاجلة إلى نوابه بشأن التصويت على منصب الرئيس العراقي الجديد
الصدر يوجه دعوة عاجلة إلى نوابه بشأن التصويت على منصب الرئيس العراقي الجديد
وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعه، دعوة إلى نواب كتلته بشأن مرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:43+0000
2022-02-04T16:43+0000
أخبار العراق اليوم
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ودعا الصدر، عبر حسابه على تويتر، نواب كتلته الى "عدم التصويت لمرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن مستوفيا للشروط"، مضيفا: "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".وكان البرلمان العراقي، أعلن الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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أخبار العراق اليوم

الصدر يوجه دعوة عاجلة إلى نوابه بشأن التصويت على منصب الرئيس العراقي الجديد

16:43 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعه، دعوة إلى نواب كتلته بشأن مرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية.
ودعا الصدر، عبر حسابه على تويتر، نواب كتلته الى "عدم التصويت لمرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن مستوفيا للشروط"، مضيفا: "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".
وكان البرلمان العراقي، أعلن الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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