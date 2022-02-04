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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصين-تؤكد-وقوفها-إلى-جانب-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-والناتو-يدعو-للحوار-مع-موسكو-1057943741.html
الصين تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا بشأن الضمانات الأمنية والناتو يدعو للحوار مع موسكو
الصين تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا بشأن الضمانات الأمنية والناتو يدعو للحوار مع موسكو
أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن بكين أكدت أن المتطلبات والضمانات الأمنية الروسية التي أرسلت لواشنطن والناتو عادلة ومحقة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:00+0000
2022-02-04T11:00+0000
روسيا
الصين
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الخارجية الروسية لافروف الذي قال إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مطالب موسكو بالضمانات الأمنية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هي تطلعات العادلة ومحقة".وأضاف لافروف إن "الرئيس الروسي أوضح مرة أخرى تفاصيل المحادثات مع الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي بشأن الحاجة إلى وضع ضمانات أمنية واضحة في القارة الأوروبية".وتابع لافروف إن "رئيس الصين جدد دعمه لخط روسيا في هذه القضية، مؤكدا أنه انعكاس للتطلعات العادلة للدولة الروسية وشعبها".من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم تتفاجأ من دعوات الناتو للحوار مع روسيا، مشيرة إلى أن "الأقوال تختلف عن الأفعال" وموسكو مستعدة بدورها للحوار على قدم المساواة.وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "نسمع هذا طوال الوقت تحت عناوين مختلفة أبرزها من أجل السلام ومن أجل الصداقة، ثم يبدأ طرد الدبلوماسيين، وتبدأ التدابير والعقوبات وغيرها، هذا ليس حواراً".وشددت زاخاروفا على أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع موسكو عن دعوات للحوار من حلف شمال الأطلسي، بينما وراء الأبواب المغلقة يوضحون أن الموضوع الرئيسي لمثل هذه الاتصالات وعملية التفاوض والحوار يجب أن يبحث الموضوع الأوكراني. وختمت زاخاروفا: "نحن منفتحون على الحوار في حد ذاته، الذي يجب أن يكون متساويا، ويأخذ في الاعتبار مصالح، ومخاوف الجانبين".
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روسيا, الصين

الصين تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا بشأن الضمانات الأمنية والناتو يدعو للحوار مع موسكو

11:00 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورأنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدولي"موسكفا سيتي" في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020
أنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدوليموسكفا سيتي في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن بكين أكدت أن المتطلبات والضمانات الأمنية الروسية التي أرسلت لواشنطن والناتو عادلة ومحقة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الخارجية الروسية لافروف الذي قال إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مطالب موسكو بالضمانات الأمنية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هي تطلعات العادلة ومحقة".
وأضاف لافروف إن "الرئيس الروسي أوضح مرة أخرى تفاصيل المحادثات مع الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي بشأن الحاجة إلى وضع ضمانات أمنية واضحة في القارة الأوروبية".
وتابع لافروف إن "رئيس الصين جدد دعمه لخط روسيا في هذه القضية، مؤكدا أنه انعكاس للتطلعات العادلة للدولة الروسية وشعبها".
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم تتفاجأ من دعوات الناتو للحوار مع روسيا، مشيرة إلى أن "الأقوال تختلف عن الأفعال" وموسكو مستعدة بدورها للحوار على قدم المساواة.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "نسمع هذا طوال الوقت تحت عناوين مختلفة أبرزها من أجل السلام ومن أجل الصداقة، ثم يبدأ طرد الدبلوماسيين، وتبدأ التدابير والعقوبات وغيرها، هذا ليس حواراً".
وشددت زاخاروفا على أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع موسكو عن دعوات للحوار من حلف شمال الأطلسي، بينما وراء الأبواب المغلقة يوضحون أن الموضوع الرئيسي لمثل هذه الاتصالات وعملية التفاوض والحوار يجب أن يبحث الموضوع الأوكراني.
وختمت زاخاروفا: "نحن منفتحون على الحوار في حد ذاته، الذي يجب أن يكون متساويا، ويأخذ في الاعتبار مصالح، ومخاوف الجانبين".
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