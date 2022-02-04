الغاز الروسي إلى الصين بدلا من أوروبا

وقعت روسيا والصين عقودا طويلة الأجل في مجال النفط والغاز، لتزويد بكين بـ 100 مليون طن من النفط على مدى 10 سنوات، و 10 مليارات متر مكعب من الغاز.حول هذا التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بموارد الطاقة، عامر الشوبكي لـ "قوانين الاقتصاد":خبير سوري: رفع الدعم يحتاج إلى إعادة هيكلةقررت الحكومة السورية رفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية الأخرى، ما أثار استياء شعبيا كبيرا في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن مادة الخبز.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، عامر ديب، لـ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد" الذي يبث عبر إذاعة "سبوتنيك": روسيا والصين توقعان عقودا في مجال النفط والغاز، ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" دعم الإنتاج، رفع الدعم عن بعض المواد في سوريا.
وقعت روسيا والصين عقودا طويلة الأجل في مجال النفط والغاز، لتزويد بكين بـ 100 مليون طن من النفط على مدى 10 سنوات، و 10 مليارات متر مكعب من الغاز.
حول هذا التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بموارد الطاقة، عامر الشوبكي لـ "قوانين الاقتصاد":
"روسيا أكبر مصدر للطاقة في العالم، والصين أكبر مستهلك لها، وهذا التحالف يحقق المنفعة المتبادلة، فالصين أكبر مستهلك للغاز في العالم وتشتري حوالي 43٪ من الغاز من الخارج، وروسيا تزود الصين بـ 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ 2019 وسيصل إلى 38 مليار متر مكعب في 2025، عدا عن 6 مليارات متر مكعب من الغاز المسال الروسي، الآن أطلق البلدان خط أنبوب "قوة سيبيريا 2" ليغذي الصين بنحو 50 مليار متر مكعب إضافية مما يوفر خيارا استراتيجيا إضافياً لروسيا، لتأمين بيع الغاز للصين في مواجهة أي عقوبات غربية، كذلك يؤمن هذا الاتفاق للصين مصدر طاقة أنظف وأقل تكلفة، ومن المتوقع أن ينمو فيها الطلب على الغاز الطبيعي ليصل إلى 526 مليار متر مكعب في 2030 ليساوي استهلاك أوروبا الحالي بأكملها، وهذا مفيد لروسيا في حال قررت إيقاف الإمدادات لأوروبا".
خبير سوري: رفع الدعم يحتاج إلى إعادة هيكلة
قررت الحكومة السورية رفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية الأخرى، ما أثار استياء شعبيا كبيرا في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن مادة الخبز.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، عامر ديب، لـ "سبوتنيك":
"المشكلة ليست برفع الدعم أو إبقائه، وهذه الخطوة غير كاملة، وفيها إخفاء لبعض الجزئيات الهامة، خاصة فيما يتعلق بضبط أسعار السوق السوداء، فلذلك يبقى الدعم مستنزفا، على سبيل المثال، لدى الكثير من الأشخاص سجلات تجارية لا تدفع ضرائبها ولا تعمل بها، أضف إلى ذلك السلوك الشعبي الخاطئ بالتعامل مع هذه الخطوة، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 20%".