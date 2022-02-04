تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الفاتيكان-يفتتح-سفارة-الكرسي-الرسولي-في-الإمارات--1057995824.html
الفاتيكان يفتتح سفارة "الكرسي الرسولي" في الإمارات
الفاتيكان يفتتح سفارة "الكرسي الرسولي" في الإمارات
يفتتح الكرسي البابوي سفارة رسولية جديدة في أبوظبي، وأرسل البابا فرنسيس وفداً برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة في الكرسي... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:21+0000
2022-02-04T11:21+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103877/34/1038773416_0:240:3500:2209_1920x0_80_0_0_6d6104514635141e40303770c40db93f.jpg
أقيم يوم الأربعاء قداس خاص في السفارة الرسولية الجديدة للاحتفال بافتتاحها برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، وحضره المطران بول هيندر، النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، والمونسنيور (صاحب السيادة) كريسبين دوبييل، القائم بأعمال السفارة الرسولية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان "vaticannews".وقال رئيس الأساقفة بارا: "أنقل إليكم بكل سرور تحيات قداسة البابا فرنسيس وقربه الروحي. إن افتتاح السفارة الرسولية هو علامة أخرى على رعاية الأب المقدس الرعوية لشعب هذا البلد، ولا سيما الجالية الكاثوليكية، لأنه يُسمى بحق بيت البابا".وأضاف: "إن التمثيل الدبلوماسي الجديد للكرسي الرسولي دليل على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بالفعل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكرسي الرسولي".وتابع: "أتمنى أن تكون سفارة الكرسي الرسولي الجديدة هذه مكاناً لعقد اللقاءات وإجراء الحوار حول تعاوننا الثنائي لسنوات عديدة قادمة. ويحدوني الأمل أن تكون هذه السفارة بمثابة إطار لتعميق علاقاتنا الدبلوماسية. لذلك، وللمضي قدماً، دعونا نكثف جهودنا للترويج لمحتوى وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل المساعدة في بناء عالم أكثر عدلاً وسلماً".
https://arabic.sputniknews.com/20190330/بابا-الفاتيكان-الإمارات-مصر-1040117784.html
https://arabic.sputniknews.com/20190205/ماذا-غرد-بابا-الفاتيكان-زيارته-التاريخية-للإمارات-1038817104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103877/34/1038773416_118:0:3383:2449_1920x0_80_0_0_4b26607b4bb3e77c59917fa5e01fda95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الفاتيكان يفتتح سفارة "الكرسي الرسولي" في الإمارات

11:21 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Tony Gentileاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 4 فبراير/ شباط 2019
استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 4 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Tony Gentile
تابعنا عبر
يفتتح الكرسي البابوي سفارة رسولية جديدة في أبوظبي، وأرسل البابا فرنسيس وفداً برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة في الكرسي الرسولي، لافتتاح البعثة الدبلوماسية.
أقيم يوم الأربعاء قداس خاص في السفارة الرسولية الجديدة للاحتفال بافتتاحها برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، وحضره المطران بول هيندر، النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، والمونسنيور (صاحب السيادة) كريسبين دوبييل، القائم بأعمال السفارة الرسولية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان "vaticannews".
بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2019
بابا الفاتيكان يستعد لزيارة ثالث دولة عربية بعد مصر والإمارات (فيديو)
30 مارس 2019, 08:35 GMT
وقال رئيس الأساقفة بارا: "أنقل إليكم بكل سرور تحيات قداسة البابا فرنسيس وقربه الروحي. إن افتتاح السفارة الرسولية هو علامة أخرى على رعاية الأب المقدس الرعوية لشعب هذا البلد، ولا سيما الجالية الكاثوليكية، لأنه يُسمى بحق بيت البابا".
وأضاف: "إن التمثيل الدبلوماسي الجديد للكرسي الرسولي دليل على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بالفعل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكرسي الرسولي".
وتابع: "أتمنى أن تكون سفارة الكرسي الرسولي الجديدة هذه مكاناً لعقد اللقاءات وإجراء الحوار حول تعاوننا الثنائي لسنوات عديدة قادمة. ويحدوني الأمل أن تكون هذه السفارة بمثابة إطار لتعميق علاقاتنا الدبلوماسية. لذلك، وللمضي قدماً، دعونا نكثف جهودنا للترويج لمحتوى وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل المساعدة في بناء عالم أكثر عدلاً وسلماً".
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2019
ماذا غرد بابا الفاتيكان أثناء زيارته التاريخية للإمارات
5 فبراير 2019, 18:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية