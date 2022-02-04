تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/القومي-المصري-للبحوث-الفلكية-يكشف-حقيقة-دخول-البلاد-حزام-الزلازل-1057896073.html
القومي المصري للبحوث الفلكية يكشف حقيقة دخول البلاد حزام "الزلازل"
القومي المصري للبحوث الفلكية يكشف حقيقة دخول البلاد حزام "الزلازل"
كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، حقيقة دخول بلاده حزام "الزلازل". 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:22+0000
2022-02-04T10:22+0000
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الخميس، عن جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن منطقة شرق محافظة بني سويف، جنوبي العاصمة المصرية، القاهرة، تعرضت لزلزل بقوة 4.1 ريختر، وهذا الزلزال لم يشعر به الكثير من المواطنين.وأكد القاضي، في مداخلة تلفزيونية، نقلتها البوابة، أن المنطقة التي تعرضت للزلزال تتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية، لكونها منطقة تراكيب جيولوجية معروفة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، موضحا أن هذا الزلزال لا يستدعي القلق.وأفاد المسؤول المصري بأن بعض رواد ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون عن الزلزال بصورة غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى إشاعة الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وكل الزلازل تسجل في نطاق طبيعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مصر-تتعرض-لزلازل-كل-يوم-فيديو-1056777682.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر

القومي المصري للبحوث الفلكية يكشف حقيقة دخول البلاد حزام "الزلازل"

10:22 GMT 04.02.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، حقيقة دخول بلاده حزام "الزلازل".
ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الخميس، عن جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن منطقة شرق محافظة بني سويف، جنوبي العاصمة المصرية، القاهرة، تعرضت لزلزل بقوة 4.1 ريختر، وهذا الزلزال لم يشعر به الكثير من المواطنين.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مصر تتعرض لزلازل كل يوم... فيديو
21 يناير, 07:35 GMT
وأكد القاضي، في مداخلة تلفزيونية، نقلتها البوابة، أن المنطقة التي تعرضت للزلزال تتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية، لكونها منطقة تراكيب جيولوجية معروفة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، موضحا أن هذا الزلزال لا يستدعي القلق.
وأفاد المسؤول المصري بأن بعض رواد ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون عن الزلزال بصورة غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى إشاعة الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وكل الزلازل تسجل في نطاق طبيعي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية