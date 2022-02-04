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المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستكون بمجال التكنولوجيا والتقنيات
المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستكون بمجال التكنولوجيا والتقنيات
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة والمستقبلية التي ستفرض على روسيا ستكون مرتبطة على مجال التقنيات العالية والتكنولوجيا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:46+0000
2022-02-04T11:46+0000
العالم
روسيا
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وجاء هذا الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" وقالت خلالها إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا ستكون ضد قطاع التكنولوجيا".وأضافت قائلة "نحن نتحدث عن مكونات عالية التقنية لا يمكن لروسيا ببساطة استبدالها بمفردها، في مجال الذكاء الاصطناعي والأسلحة وأجهزة الكمبيوتر والليزر والرحلات الفضائية ويجب على روسيا تحديث اقتصادها بشكل عاجل، حيث لا يمكن القيام بذلك بدون التقنيات".وبحسب فون دير لاين، فقد طورت المفوضية الأوروبية مجموعة كبيرة وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية، وهي إجراءات تتراوح من تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي إلى ضوابط التصدير على السلع التكنولوجية. وتابعت فون دير لاين: "هذا سيجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة وسئلت عما إذا كان السكان سيعانون من هذا نعم هناك تأثير غير مباشر".وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت واشنطن وبروكسل موسكو بالتخطيط "لغزو" أوكرانيا، وذلك من خلال نقل القوات العسكرية إلى الحدود مع أوكرانيا.
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العالم, روسيا

المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستكون بمجال التكنولوجيا والتقنيات

11:46 GMT 04.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
تابعنا عبر
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة والمستقبلية التي ستفرض على روسيا ستكون مرتبطة على مجال التقنيات العالية والتكنولوجيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" وقالت خلالها إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا ستكون ضد قطاع التكنولوجيا".
وأضافت قائلة "نحن نتحدث عن مكونات عالية التقنية لا يمكن لروسيا ببساطة استبدالها بمفردها، في مجال الذكاء الاصطناعي والأسلحة وأجهزة الكمبيوتر والليزر والرحلات الفضائية ويجب على روسيا تحديث اقتصادها بشكل عاجل، حيث لا يمكن القيام بذلك بدون التقنيات".
وبحسب فون دير لاين، فقد طورت المفوضية الأوروبية مجموعة كبيرة وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية، وهي إجراءات تتراوح من تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي إلى ضوابط التصدير على السلع التكنولوجية.
وتابعت فون دير لاين: "هذا سيجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة وسئلت عما إذا كان السكان سيعانون من هذا نعم هناك تأثير غير مباشر".
وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت واشنطن وبروكسل موسكو بالتخطيط "لغزو" أوكرانيا، وذلك من خلال نقل القوات العسكرية إلى الحدود مع أوكرانيا.
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