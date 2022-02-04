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https://arabic.sputniknews.com/20220204/المنتخب-الروسي-يدخل-حفل-افتتاح-الأولمبياد-تحت-علم-اللجنة-الأولمبيةصور---1058023084.html
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم اللجنة الأولمبية...صور
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم اللجنة الأولمبية...صور
دخل وفد المنتخب الروسي إلى استاد بكين الوطني تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية (ROC) كجزء من موكب الرياضيين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:26+0000
2022-02-04T13:26+0000
2022-02-04T13:26+0000
رياضة
روسيا
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حامل علم المنتخب المتزلجة أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.فاز شيباتشيف بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ. بينما فازت فاتكولينا بالميدالية الفضية في سباق 500 متر في ألعاب سوتشي 2014.وبدأ حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/6-رياضيين-يمثلون-العالم-العربي-في-أولمبياد-بكين-الشتوي--1057894857.html
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رياضة, روسيا
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم اللجنة الأولمبية...صور تابعنا عبر
دخل وفد المنتخب الروسي إلى استاد بكين الوطني تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية (ROC) كجزء من موكب الرياضيين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون.
حامل علم المنتخب المتزلجة أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.
فاز شيباتشيف بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ. بينما فازت فاتكولينا بالميدالية الفضية في سباق 500 متر في ألعاب سوتشي 2014.
وبدأ حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.
بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.