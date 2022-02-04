https://arabic.sputniknews.com/20220204/النفط-يسجل-أعلى-مستوياته-في-7-سنوات-1058041558.html

النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T22:08+0000

2022-02-04T22:08+0000

2022-02-04T22:08+0000

أسعار النفط اليوم

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وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول.واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة أمس الخميس، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.وارتفعت الأسعار في أسواق النفط أيضا نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية، والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل.وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم للوساطة في أسواق النفط، "استمد انتعاش أسعار النفط دعما أيضا من ظهور دلائل جديدة على أن منظمة أوبك تواجه قدرا من المصاعب في زيادة الإنتاج".كانت منظمة أوبك وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا قد اتفقوا هذا الأسبوع على الالتزام بضخ زيادات معتدلة في الإنتاج في حدود 400 ألف برميل يوميا، في وقت تواجه فيه المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) صعوبة بالفعل في بلوغ الأهداف الحالية رغم ضغوط كبار المستهلكين لرفع الإنتاج بسرعة أكبر.وأظهرت بيانات أعلنتها شركة تسويق النفط العراقي (سومو) أمس الخميس، أن العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ضخ 4.16 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني وهو ما يقل عن مستوى 4.28 مليون برميل يوميا الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/سعر-خام-برنت-يتجاوز-93-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-2014-1058022731.html

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أسعار النفط اليوم