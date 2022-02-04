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https://arabic.sputniknews.com/20220204/النمسا-4-قتلى-في-انهيار-جليدي-في-جبال-الألب-على-الحدود-مع-سويسرا-1058031982.html
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا
أعلن متحدث باسم خدمات الإنقاذ في النمسا، اليوم الجمعة، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:53+0000
2022-02-04T16:53+0000
2022-02-04T16:53+0000
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وقال باتريك أورتلر من خدمات الإنقاذ في مقاطعة تيرول لوكالة فرانس برس "كان واحدا من 13 انهيارا جليديا اليوم في تيرول .. بالقرب من الحدود مع سويسرا".وقال إن "أربعة فقدوا حياتهم للأسف"، مضيفا أن مصابا نُقل إلى المستشفى، بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الشخص المفقود.وأضاف أن انهيارا جليديا آخر ضرب منحدرا في منتجع سويلدين الشهير، مما أدى إلى دفن خمسة أشخاص تم إنقاذهم جميعا.في السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.
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أخبار العالم الآن
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم خدمات الإنقاذ في النمسا، اليوم الجمعة، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.
وقال باتريك أورتلر من خدمات الإنقاذ في مقاطعة تيرول لوكالة
فرانس برس
"كان واحدا من 13 انهيارا جليديا اليوم في تيرول .. بالقرب من الحدود مع سويسرا".
وقال إن "أربعة فقدوا حياتهم للأسف"، مضيفا أن مصابا نُقل إلى المستشفى، بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الشخص المفقود.
وأضاف أن انهيارا جليديا آخر ضرب منحدرا في منتجع سويلدين الشهير، مما أدى إلى دفن خمسة أشخاص تم إنقاذهم جميعا.
في السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.
وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.