تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/النمسا-4-قتلى-في-انهيار-جليدي-في-جبال-الألب-على-الحدود-مع-سويسرا-1058031982.html
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا
أعلن متحدث باسم خدمات الإنقاذ في النمسا، اليوم الجمعة، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:53+0000
2022-02-04T16:53+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101412/22/1014122231_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9c889b2170bf189fbaffbe34ea38a501.jpg
وقال باتريك أورتلر من خدمات الإنقاذ في مقاطعة تيرول لوكالة فرانس برس "كان واحدا من 13 انهيارا جليديا اليوم في تيرول .. بالقرب من الحدود مع سويسرا".وقال إن "أربعة فقدوا حياتهم للأسف"، مضيفا أن مصابا نُقل إلى المستشفى، بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الشخص المفقود.وأضاف أن انهيارا جليديا آخر ضرب منحدرا في منتجع سويلدين الشهير، مما أدى إلى دفن خمسة أشخاص تم إنقاذهم جميعا.في السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101412/22/1014122231_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9e8916b49e3888e77614ef2c4954a2c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا

16:53 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / Roberto Schmidtمروحية بحث وإنقاذ
مروحية بحث وإنقاذ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Roberto Schmidt
تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم خدمات الإنقاذ في النمسا، اليوم الجمعة، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.
وقال باتريك أورتلر من خدمات الإنقاذ في مقاطعة تيرول لوكالة فرانس برس "كان واحدا من 13 انهيارا جليديا اليوم في تيرول .. بالقرب من الحدود مع سويسرا".
وقال إن "أربعة فقدوا حياتهم للأسف"، مضيفا أن مصابا نُقل إلى المستشفى، بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الشخص المفقود.
وأضاف أن انهيارا جليديا آخر ضرب منحدرا في منتجع سويلدين الشهير، مما أدى إلى دفن خمسة أشخاص تم إنقاذهم جميعا.
في السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.
وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية