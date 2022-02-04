https://arabic.sputniknews.com/20220204/النهضة-التونسية-تؤجل-تظاهرات-الأحد-بعدما-أثار-قرارها-جدلا-كبيرا-1058039217.html

"النهضة" التونسية تؤجل تظاهرات الأحد بعدما أثار قرارها جدلا كبيرا

"النهضة" التونسية تؤجل تظاهرات الأحد بعدما أثار قرارها جدلا كبيرا

أعلنت حركة "النهضة" في تونس، اليوم الجمعة، تأجيل تظاهرات التي دعت إليها يوم الأحد المقبل، بعدما أثار قرارها جدلا كبيرا، لتزامن المظاهرة مع ذكرى اغتيال المعارض... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T20:45+0000

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2022-02-04T20:45+0000

أخبار تونس اليوم

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وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إن "الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها يوم الأحد 6 من الشهر الحالي، تم تأجيلها إلى غاية الأحد التالي بشارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية".و أكدت الحركة، "رفضها كل استغلال لهذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها ما وصفتها سلطة الانقلاب"، داعية من وصفتهم بـ"أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب" إلى البقاء في وضعية استعداد وتأهب لإقامة هذه الوقفة خلال الأسبوع المقبل.وكانت الحركة دعت إلى التظاهر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، تضامنا مع القيادي ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموجود في الإقامة الجبرية.وقالت الحركة في بيان لها، إنها: "تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".وتتهم الحركة، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، باحتجاز البحيري قسريا، محملة إياهما مسؤولية سلامته، وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية، وأنه مرتبط بـ"شبهة إرهاب جدية".وتم وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالفا للدستور التونسي.

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أخبار تونس اليوم