اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم "داعش" مهمة لسلام الشرق الأوسط

كان مسؤول كبير في البيت الأبيض، قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي.وقال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن الغارة التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) تمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.
وقال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.