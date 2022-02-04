تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/اليابان-الغارة-الأمريكية-على-زعيم-داعش-مهمة-لسلام-الشرق-الأوسط-1057888203.html
اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم "داعش" مهمة لسلام الشرق الأوسط
اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم "داعش" مهمة لسلام الشرق الأوسط
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن الغارة التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T03:30+0000
2022-02-04T03:30+0000
اليابان
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048715047_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_10ca3817a175c1a45250801feda064f6.jpg
كان مسؤول كبير في البيت الأبيض، قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي.وقال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/مسؤول-بالبيت-الأبيض-مقتل-زعيم-داعش-القرشي-علامة-فارقة-1057887676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048715047_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_83650e3ed6875e4a97750c8383b4a941.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليابان, تنظيم داعش الإرهابي

اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم "داعش" مهمة لسلام الشرق الأوسط

03:30 GMT 04.02.2022
© TOM BRENNERالرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© TOM BRENNER
تابعنا عبر
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن الغارة التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) تمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كان مسؤول كبير في البيت الأبيض، قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.
وقال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم "داعش" القرشي علامة فارقة
00:57 GMT
كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية