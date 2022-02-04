انهيار الجدار الملاصق لفتحة بئر الطفل المغربي ريان... فيديو

جاء ذلك أثناء تواصل أعمال الحفر والجهود الهادفة لإنقاذ ريان من قعر البئر، ما تطلب توقف كل أعمال الحفر بشكل مؤقت، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".وجذب حادث سقوط الطفل ريان (5 سنوات) في بئر مظلم أنظار العالم العربي، حيث يتابع آلاف المواطنين العرب والمغاربة بشكل خاص، شبكات التواصل الاجتماعي التي ضجت بالكثير من مشاهد الفيديو التي تبث بشكل مباشر عمليات الحفر لإخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي في إقليم شفشاون، شمالي المغرب.وتستمر عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، بالتوازي مع قيام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.ووضعت السلطات المغربية خطة بديلة، في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر، من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.
وجذب حادث سقوط الطفل ريان (5 سنوات) في بئر مظلم أنظار العالم العربي، حيث يتابع آلاف المواطنين العرب والمغاربة بشكل خاص، شبكات التواصل الاجتماعي التي ضجت بالكثير من مشاهد الفيديو التي تبث بشكل مباشر عمليات الحفر لإخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي في إقليم شفشاون، شمالي المغرب.
وتستمر عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، بالتوازي مع قيام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.
ووضعت السلطات المغربية خطة بديلة، في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر، من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.