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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بايدن-يعلن-عن-صناعته-للتاريخ-وعودة-أمريكا-للعمل-بعد-أرقام-التوظيف-المفاجئة-1058034122.html
بايدن يعلن عن صناعته للتاريخ و"عودة أمريكا للعمل" بعد أرقام التوظيف "المفاجئة"
بايدن يعلن عن صناعته للتاريخ و"عودة أمريكا للعمل" بعد أرقام التوظيف "المفاجئة"
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بالبيانات الحكومية التي تظهر توظيفا قويا بشكل مفاجئ ‏في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى في الوقت الذي تكافح... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:43+0000
2022-02-04T17:43+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "لقد عادت أمريكا للعمل"، بعدما أشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية قالت إن الشركات أضافت 467 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، على عكس التوقعات بالتوظيف الضعيف أو حتى السلبي.وفي هذا الصدد، شجّع بايدن في كلمته "المرونة والعزيمة غير العادية" للعمال الأمريكيين.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة التوظيف في الصناعات الرئيسية، وتم تعديل مكاسب التوظيف الإجمالية لعام 2021 للأعلى، فضلا عن دخول المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4 في المئة.وكان التقرير مفاجأة سارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي كافح للدفاع عن سياساته الاقتصادية مع انخفاض معدلات الرضا عن أدائه.وقال إن الأرقام الواردة من وزارة العمل الأمريكية "لم تحدث في أمريكا قط"، مشيرا إلى رسم بياني يوضح نمو التوظيف إلى جانب سجلات 6 رؤساء سابقين.وأردف معلقا أن "التاريخ صُنع هنا".وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات وزارة العمل إما ضعف التوظيف أو ربما تقلص التوظيف، وذلك لأن أمريكا كانت تتغلب على زيادة هائلة في إصابات (كوفيد-19) في شهر يناير الماضي، خلال وقت إجراء المسح.ومن المرجح أن يعزز التقرير الإيجابي غير المتوقع اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصحة كافية، لرفع سعر الفائدة من الصفر.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يعلن عن صناعته للتاريخ و"عودة أمريكا للعمل" بعد أرقام التوظيف "المفاجئة"

17:43 GMT 04.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بالبيانات الحكومية التي تظهر توظيفا قويا بشكل مفاجئ ‏في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تصاعدا كبيرا في حالات ‏الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "لقد عادت أمريكا للعمل"، بعدما أشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية قالت إن الشركات أضافت 467 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، على عكس التوقعات بالتوظيف الضعيف أو حتى السلبي.
وفي هذا الصدد، شجّع بايدن في كلمته "المرونة والعزيمة غير العادية" للعمال الأمريكيين.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة التوظيف في الصناعات الرئيسية، وتم تعديل مكاسب التوظيف الإجمالية لعام 2021 للأعلى، فضلا عن دخول المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4 في المئة.
وكان التقرير مفاجأة سارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي كافح للدفاع عن سياساته الاقتصادية مع انخفاض معدلات الرضا عن أدائه.
وقال إن الأرقام الواردة من وزارة العمل الأمريكية "لم تحدث في أمريكا قط"، مشيرا إلى رسم بياني يوضح نمو التوظيف إلى جانب سجلات 6 رؤساء سابقين.
وأردف معلقا أن "التاريخ صُنع هنا".
وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات وزارة العمل إما ضعف التوظيف أو ربما تقلص التوظيف، وذلك لأن أمريكا كانت تتغلب على زيادة هائلة في إصابات (كوفيد-19) في شهر يناير الماضي، خلال وقت إجراء المسح.
ومن المرجح أن يعزز التقرير الإيجابي غير المتوقع اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصحة كافية، لرفع سعر الفائدة من الصفر.
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