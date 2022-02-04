تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220204/بخطأ-مطبعي-ماكرون-يغلق-أبواب-المدارس-في-مدينة-ليبية-1057893896.html
بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية
بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية، وذلك بسبب خطأ مطبعي بتسمية الفيروس. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:55+0000
2022-02-04T08:55+0000
2022-02-04T08:55+0000
العالم العربي
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047485452_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_216542e4748edc0e9ad6990405713963.jpg
وأظهرت الصور المنتشرة البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة، حيث ظهر خطأ مطبعي يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".وأصدرت الوزارة البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047485452_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_736f1b0852a69ff898506f7055b38f1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, ليبيا
بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية تابعنا عبر
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية، وذلك بسبب خطأ مطبعي بتسمية الفيروس.
وأظهرت الصور المنتشرة البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة، حيث ظهر خطأ مطبعي يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".
وأصدرت الوزارة البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".