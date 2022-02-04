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بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية
بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية، وذلك بسبب خطأ مطبعي بتسمية الفيروس. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:55+0000
2022-02-04T08:55+0000
العالم العربي
ليبيا
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وأظهرت الصور المنتشرة البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة، حيث ظهر خطأ مطبعي يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".وأصدرت الوزارة البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".
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العالم العربي, ليبيا

بخطأ مطبعي.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس في مدينة ليبية

08:55 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Afolabi Sotundeمدرسة في مدينة دابتشي في ولاية يوبي نيجيريا
مدرسة في مدينة دابتشي في ولاية يوبي نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية، وذلك بسبب خطأ مطبعي بتسمية الفيروس.
وأظهرت الصور المنتشرة البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة، حيث ظهر خطأ مطبعي يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".
وأصدرت الوزارة البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".
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