بريطانيا وألمانيا تتفقان على توجيه "رسالة متسقة" إلى روسيا بشأن أوكرانيا

ونقلت رويترز بيانا قال فيه الزعيمان إنهما اتفقا أيضا على أهمية الحوار مع روسيا، كما اتفقا على أنهما سيسعيان لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الحالي.وتابع البيان قائلا إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين بشأن حزمة شاملة من العقوبات يجب أن تكون جاهزة لدخولها حيز التنفيذ على الفور في حالة حدوث مزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا".يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع الأوكراني، والتهديد الروسي.وأكد الزعيمان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستعرضا التنسيق المستمر في كل من الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر.وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يوجه الحلفاء الغربيون رسالة "واضحة ومتسقة" لروسيا بشأن أوكرانيا.
ونقلت رويترز بيانا قال فيه الزعيمان إنهما اتفقا أيضا على أهمية الحوار مع روسيا، كما اتفقا على أنهما سيسعيان لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الحالي.
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء والمستشار شولتز شددا على ضرورة قيام الحلفاء بإيصال رسالة واضحة ومتسقة لروسيا، بما في ذلك تداعيات الغزو الروسي االمحتمل لأوكرانيا"، على حد تعبيره.
وتابع البيان قائلا إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين بشأن حزمة شاملة من العقوبات يجب أن تكون جاهزة لدخولها حيز التنفيذ على الفور في حالة حدوث مزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا".
يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع الأوكراني، والتهديد الروسي.
وأكد الزعيمان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستعرضا التنسيق المستمر في كل من الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر.
وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.
وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.