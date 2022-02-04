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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بسبب-راكب-سعودي-طائرة-تعود-لمطار-القاهرة-بعد-25-دقيقة-من-الإقلاع-1058031121.html
بسبب راكب سعودي... طائرة تعود لمطار القاهرة بعد 25 دقيقة من الإقلاع
بسبب راكب سعودي... طائرة تعود لمطار القاهرة بعد 25 دقيقة من الإقلاع
عادت طائرة إلى مطار القاهرة الدولي، بعد 25 دقيقة من إقلاعها إلى مطار الدمام السعودي وذلك لإنقاذ راكب أصيب بأزمة صحية مفاجئة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:33+0000
2022-02-04T16:33+0000
السعودية
مصر
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وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، نقلا عن التلفزيون المصري، اضطر قائد طائرة شركة "فلاي ناس" الخاصة، المتجهة إلى الدمام للعودة مجددا إلى المطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه وذلك لإنقاذ راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة.وعاودت الطائرة الإقلاع بعد تأخر ساعتين عن موعدها الأصلي، وتم نقل الراكب السعودي إلى إحدى المستشفيات المصرية.وكان قائد الطائرة رقم 895، قد أرسل إخطارا لبرج المراقبة في مطار القاهرة يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي "نواف.م" مواليد 1986، على إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة.
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السعودية, مصر

بسبب راكب سعودي... طائرة تعود لمطار القاهرة بعد 25 دقيقة من الإقلاع

16:33 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالقاهرة، مصر يونيو 2020
القاهرة، مصر يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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عادت طائرة إلى مطار القاهرة الدولي، بعد 25 دقيقة من إقلاعها إلى مطار الدمام السعودي وذلك لإنقاذ راكب أصيب بأزمة صحية مفاجئة.
وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، نقلا عن التلفزيون المصري، اضطر قائد طائرة شركة "فلاي ناس" الخاصة، المتجهة إلى الدمام للعودة مجددا إلى المطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه وذلك لإنقاذ راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة.
وعاودت الطائرة الإقلاع بعد تأخر ساعتين عن موعدها الأصلي، وتم نقل الراكب السعودي إلى إحدى المستشفيات المصرية.
وكان قائد الطائرة رقم 895، قد أرسل إخطارا لبرج المراقبة في مطار القاهرة يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي "نواف.م" مواليد 1986، على إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة.
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