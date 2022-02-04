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بوتين: شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد كميات ضخمة من الهيدروكربونات والغاز إلى الصين
بوتين: شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد كميات ضخمة من الهيدروكربونات والغاز إلى الصين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولاً جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:56+0000
2022-02-04T08:23+0000
روسيا
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وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".واختتم بوتين قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أشكركم على دعوتكم لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية".وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من الجائحة.وأضاف: "الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين بكين وموسكو مستمرة في النمو".وأكد الرئيس الصيني أن الصين وروسيا تعملان معًا لتطبيق تعددية حقيقية تكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.واختتم: "بالجهود المشتركة، يتم تنفيذ التعددية الحقيقية، والحفاظ على روح ديمقراطية حقيقية تكون بمثابة ركيزة موثوقة لحشد العالم في التغلب على الأزمات والدفاع عن المساواة".
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بوتين: شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد كميات ضخمة من الهيدروكربونات والغاز إلى الصين

07:56 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولاً جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز.
وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".

وتابع: "أما بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، فهي تتطور بشكل واضح، بروح الصداقة والشراكة الاستراتيجية، واكتسبت صورة غير مسبوقة حقًا. وهي مثال على العلاقات الجديرة التي تساعد بعضها البعض على التطور وفي نفس الوقت تدعم كل منها الأخرى".

واختتم بوتين قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أشكركم على دعوتكم لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية".
روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا هاما في استقرار الوضع الدولي
أمس, 02:21 GMT
وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من الجائحة.
وأضاف: "الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين بكين وموسكو مستمرة في النمو".
وتابع: "الطرفان يدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الأساسية. فالثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة آخذة في النمو. ولا يزال الطرفان ملتزمين بالأهداف الأصلية، ويبذلان جهودا دؤوبة من أجل التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية".
وأكد الرئيس الصيني أن الصين وروسيا تعملان معًا لتطبيق تعددية حقيقية تكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.
واختتم: "بالجهود المشتركة، يتم تنفيذ التعددية الحقيقية، والحفاظ على روح ديمقراطية حقيقية تكون بمثابة ركيزة موثوقة لحشد العالم في التغلب على الأزمات والدفاع عن المساواة".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
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