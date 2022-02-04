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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بوتين-يصل-بكين-للمشاركة-في-افتتاح-الأولمبياد-الشتوي-وعقد-مباحثات-مع-نظيره-الصيني-1057889136.html
بوتين يصل بكين للمشاركة في افتتاح الأولمبياد الشتوي وعقد مباحثات مع نظيره الصيني
بوتين يصل بكين للمشاركة في افتتاح الأولمبياد الشتوي وعقد مباحثات مع نظيره الصيني
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وإجراء مباحثات مع نظيره... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:24+0000
2022-02-04T06:38+0000
روسيا
الصين
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وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اجتماع رئيسي روسيا والصين سيعقد يوم الجمعة قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السلطات الصينية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء: "تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون لمناقشة القضايا الدولية الحالية.ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الألعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه: "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها. وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى وهو 140 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بوتين-روسيا-والصين-تلعبان-دورا-هاما-في-استقرار-الوضع-الدولي-1057680517.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بوتين-يؤكد-أن-جزءا-هاما-من-زيارته-لبكين-سيكون-مناقشة-القضايا-الدولية-الحالية-1057680107.html
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روسيا, الصين

بوتين يصل بكين للمشاركة في افتتاح الأولمبياد الشتوي وعقد مباحثات مع نظيره الصيني

06:24 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اجتماع رئيسي روسيا والصين سيعقد يوم الجمعة قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السلطات الصينية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.
روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا هاما في استقرار الوضع الدولي
أمس, 02:21 GMT
وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء: "تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون لمناقشة القضايا الدولية الحالية.
ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الألعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه: "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها. وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".
وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى وهو 140 مليار دولار.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بوتين يؤكد أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية
أمس, 00:18 GMT
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