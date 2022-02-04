بوغدانوف يستقبل ممثل الحريري في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو

ونشر موقع الخارجية الروسية بيانا رسميا حول الاجتماع حيث تطرق الجانبان إلى مسائل ومواضيع مختلفة ونقل خلالها شعبان وجهة نظر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بشأن التطورات السياسية والاجتماعية في لبنان والعالم.وأكد الطرفان على مواصلة الجهود من أجل زيادة تعزيز العلاقات الودية مع روسيا.وفي السياق نفسه، شدد بوغدانوف على الدور المهم للحريري في إيجاد حلول للقضايا الصعبة في لبنان، وكذلك تعزيز الحوار السياسي بين موسكو وبيروت.
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الخميس ممثل سعد الحريري في روسيا، جورج شعبان في مبنى الخارجية بموسكو.
ونشر موقع الخارجية الروسية بيانا رسميا حول الاجتماع حيث تطرق الجانبان إلى مسائل ومواضيع مختلفة ونقل خلالها شعبان وجهة نظر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بشأن التطورات السياسية والاجتماعية في لبنان والعالم.
وأكد الطرفان على مواصلة الجهود من أجل زيادة تعزيز العلاقات الودية مع روسيا.
وفي السياق نفسه، شدد بوغدانوف على الدور المهم للحريري في إيجاد حلول للقضايا الصعبة في لبنان، وكذلك تعزيز الحوار السياسي بين موسكو وبيروت.