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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بوغدانوف-يستقبل-ممثل-الحريري-في-مبنى-وزراة-الخارجية-الروسية-بموسكو-1057888616.html
بوغدانوف يستقبل ممثل الحريري في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
بوغدانوف يستقبل ممثل الحريري في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الخميس ممثل سعد الحريري في روسيا، جورج شعبان في مبنى الخارجية بموسكو. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T05:13+0000
2022-02-04T05:26+0000
روسيا
لبنان
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ونشر موقع الخارجية الروسية بيانا رسميا حول الاجتماع حيث تطرق الجانبان إلى مسائل ومواضيع مختلفة ونقل خلالها شعبان وجهة نظر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بشأن التطورات السياسية والاجتماعية في لبنان والعالم.وأكد الطرفان على مواصلة الجهود من أجل زيادة تعزيز العلاقات الودية مع روسيا.وفي السياق نفسه، شدد بوغدانوف على الدور المهم للحريري في إيجاد حلول للقضايا الصعبة في لبنان، وكذلك تعزيز الحوار السياسي بين موسكو وبيروت.
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روسيا, لبنان

بوغدانوف يستقبل ممثل الحريري في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو

05:13 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الخميس ممثل سعد الحريري في روسيا، جورج شعبان في مبنى الخارجية بموسكو.
ونشر موقع الخارجية الروسية بيانا رسميا حول الاجتماع حيث تطرق الجانبان إلى مسائل ومواضيع مختلفة ونقل خلالها شعبان وجهة نظر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بشأن التطورات السياسية والاجتماعية في لبنان والعالم.
وأكد الطرفان على مواصلة الجهود من أجل زيادة تعزيز العلاقات الودية مع روسيا.
وفي السياق نفسه، شدد بوغدانوف على الدور المهم للحريري في إيجاد حلول للقضايا الصعبة في لبنان، وكذلك تعزيز الحوار السياسي بين موسكو وبيروت.
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