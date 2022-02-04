https://arabic.sputniknews.com/20220204/تحديد-موقع-سفينة-كوك-الشهيرة-والمتحف-يطلق-تجربة-ويب-مبتكرة-1057893737.html

تحديد موقع سفينة كوك الشهيرة والمتحف البحري الوطني الأسترالي يطلق تجربة ويب مبتكرة

تحديد موقع سفينة كوك الشهيرة والمتحف البحري الوطني الأسترالي يطلق تجربة ويب مبتكرة

أعلن السيد كيفين سومبشن، المدير التنفيذي للمتحف البحري الوطني الأسترالي، أمس الخميس، أن حطام سفينة جيمس كوك الشهيرة، جلالة الملك بارك إنديفور، قد تم تحديد... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T08:58+0000

2022-02-04T08:58+0000

2022-02-04T08:59+0000

العالم

أستراليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103549/67/1035496771_0:162:2049:1314_1920x0_80_0_0_f9b418abdae1cee360d349310d8f5471.jpg

وأدى برنامج العمل الميداني والبحث لمدة 22 عاما لشركة "سومبشن" إلى استنتاج أن موقع نيوبورت هاربور، رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية المعروف باسم RI 2394 هو موقع بقايا HMB Endeavour، التي أغرقها البريطانيون قبل 244 عاما وبقيت منسية لأكثر من قرنين من الزمان، بحسب موقع "sea.museum" الأسترالي.وقال السيد سومبشن، "أنا مقتنع بأن هذا هو مكان الراحة الأخير لواحدة من أهم السفن وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ أستراليا البحري"، مضيفا: "منذ عام 1999، كنا نحقق في العديد من حطام السفن في القرن الثامن عشر في منطقة تبلغ مساحتها ميلَين مربعَين حيث اعتقدنا أن إنديفور غرقت، ومع ذلك، كان لابد من تأكيد القطع الأخيرة من اللغز قبل أن أشعر أنني قادر على إجراء هذه المكالمة. استنادًا إلى الأدلة الأرشيفية والأثرية، أنا مقتنع بأنها سفينة إنديفور".وتابع: "إنها لحظة تاريخية مهمة، حيث أن دور هذه السفينة في الاستكشاف وعلم الفلك والعلوم لا ينطبق فقط على أستراليا، ولكن أيضا في أوتياروا نيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".وعلى الرغم من بقاء حوالي 15% فقط من السفينة، إلا أن التركيز الآن على ما يمكن القيام به لحمايتها والحفاظ عليها، حيث يواصل المتحف العمل بشكل وثيق مع الخبراء البحريين في رود آيلاند وبالطبع مع الحكومات في أستراليا ورود آيلاند والولايات المتحدة لتأمين الموقع".وأشار السيد سومبشن إلى الجهود المشتركة التي أدت إلى تحديد موقع الحطام، قائلا: "إننا نشيد بعمل الدكتورة كاثي عباس وفريقها في مشروع علم الآثار البحرية في رود آيلاند لالتزامهم المستمر بالموقع وتاريخه، ونقدر أيضا مساهمة كبيرة من هدية الذكرى المئوية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة "سايلنت وررلد" في جعل هذا العمل ممكنا".وأطلق المتحف أيضا تجربة ويب مبتكرة جديدة مخصصة لبحوث الآثار البحرية بالمتحف التي أجريت على مدار الـ 22 عاما الماضية، حيث سيمكن موقع "Deep Dive" الجمهور العام والمجتمع الأكاديمي من معرفة المزيد حول عمل علماء الآثار البحريين بالمتحف باستخدام مقاطع فيديو ورسوم متحركة ولقطات تحت الماء ومجموعات بيانات المسح التصويري، حيث يعد هذا الموقع الإلكتروني مركز المتحف المستمر لهذا البحث.ويمكن للجمهور القيام بتجربة نادرة للتمعن في ما يعنيه التواجد في أعماق المحيط، واكتشاف حطام السفن ومواقع البحث والتحقيق فيها، حيث يستخدم Deep Dive تقنيات مبتكرة لتقديم هذه التجارب النادرة تحت الماء، وهي متاحة الآن للجميع عبر متصفح الإنترنت، وسيستمر المتحف في نشر أعمال فريق الآثار البحرية وهم يكتشفون القصص والابتكارات والتجارب.ووفقا لـ "sea.museum"، تم إطلاق السفينة في عام 1764 باسم إيرل بيمبروك، وفي عام 1768 تم تغيير اسم السفينة إلى إنديفور من قبل البحرية الملكية البريطانية وتم إعدادها لرحلة علمية كبرى إلى المحيط الهادئ، ثم تم بيعها لاحقا إلى مالكي القطاع الخاص وأعيد تسميتها مرة أخرى باسم لورد ساندويتش، وتحت هذا الاسم، تم إغراقها عمدا في عام 1778 من قبل القوات البريطانية في نيوبورت هاربور، خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أستراليا