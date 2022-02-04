https://arabic.sputniknews.com/20220204/تزايد-تجنيد-النساء-بجيش-أوكرانيا-خوفا-من-الحرب-ونائب-يعتبرها-إشارة-قوية-لروسيا-1058026644.html

تزايد تجنيد النساء بجيش أوكرانيا خوفا من الحرب... ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا

تزايد تجنيد النساء بجيش أوكرانيا خوفا من الحرب... ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا

ارتفع عدد النساء الملتحقات بالجيش الأوكراني، من أجل حماية بلادهن وأطفالهن من خطر الحرب التي يروج لها الغرب، مع روسيا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T15:06+0000

2022-02-04T15:06+0000

2022-02-04T15:06+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992245_0:186:3094:1926_1920x0_80_0_0_2fab63ecacec7d4c983458e9ce1e718f.jpg

وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن 15.6 بالمئة من أفراد الجيش النظامي الأوكراني من الإناث، وهو ضعف عدد النساء في صراع عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة فرانس برس.وأوضحت الأرقام أن أكثر من 31 ألف امرأة تخدم في قوات الدفاع الأوكرانية، فيما يطلب المزيد من النساء من مختلف المهن التسجيل في الخدمة العسكرية المحتملة، بما في ذلك مهن الموسيقيين والأطباء البيطريين وأمناء المكتبات والصحفيين.وتقول النساء الملتحقات بالجيش إنهن يعاملن مثل الرجال ويواجهن الضغط الجسدي نفسه، وفي بعض الحالات يكون لديهن قدرة أكبر على التحمل.وينص القانون الجديد على أنه يمكن حشد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما كمجندات نظاميات، ويمكن لمن هُنّ بين 20 إلى 50 عاما أن يصبحن ضابطات.ولا يزال الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يروج إلى أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو أمرا من نسج خيالهم، ونوعا من الهستريا الغربية، مؤكدة أنها لا تنوي ذلك.وأكدت موسكو أن من حقها تحريك قواتها في أي مكان بأراضيها، بما في ذلك عند الحدود الأوكرانية، للدفاع عن أمنها وسيادتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/البنتاغون-الحرب-ستكون-مرعبة-إذا-اندلعت-في-أوكرانيا-ولا-نمتلك-أنظمة-قتالية-هناك-1057397757.html

https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-بيلاروسيا-ستشارك-في-الحرب-في-حال-شن-عدوان-ضد-روسيا-1057358541.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, العالم