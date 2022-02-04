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https://arabic.sputniknews.com/20220204/تزايد-تجنيد-النساء-بجيش-أوكرانيا-خوفا-من-الحرب-ونائب-يعتبرها-إشارة-قوية-لروسيا-1058026644.html
تزايد تجنيد النساء بجيش أوكرانيا خوفا من الحرب... ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا
تزايد تجنيد النساء بجيش أوكرانيا خوفا من الحرب... ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا
ارتفع عدد النساء الملتحقات بالجيش الأوكراني، من أجل حماية بلادهن وأطفالهن من خطر الحرب التي يروج لها الغرب، مع روسيا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T15:06+0000
2022-02-04T15:06+0000
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وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن 15.6 بالمئة من أفراد الجيش النظامي الأوكراني من الإناث، وهو ضعف عدد النساء في صراع عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة فرانس برس.وأوضحت الأرقام أن أكثر من 31 ألف امرأة تخدم في قوات الدفاع الأوكرانية، فيما يطلب المزيد من النساء من مختلف المهن التسجيل في الخدمة العسكرية المحتملة، بما في ذلك مهن الموسيقيين والأطباء البيطريين وأمناء المكتبات والصحفيين.وتقول النساء الملتحقات بالجيش إنهن يعاملن مثل الرجال ويواجهن الضغط الجسدي نفسه، وفي بعض الحالات يكون لديهن قدرة أكبر على التحمل.وينص القانون الجديد على أنه يمكن حشد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما كمجندات نظاميات، ويمكن لمن هُنّ بين 20 إلى 50 عاما أن يصبحن ضابطات.ولا يزال الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يروج إلى أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو أمرا من نسج خيالهم، ونوعا من الهستريا الغربية، مؤكدة أنها لا تنوي ذلك.وأكدت موسكو أن من حقها تحريك قواتها في أي مكان بأراضيها، بما في ذلك عند الحدود الأوكرانية، للدفاع عن أمنها وسيادتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/البنتاغون-الحرب-ستكون-مرعبة-إذا-اندلعت-في-أوكرانيا-ولا-نمتلك-أنظمة-قتالية-هناك-1057397757.html
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أخبار أوكرانيا, العالم

تزايد تجنيد النساء بجيش أوكرانيا خوفا من الحرب... ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا

15:06 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Stringer
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ارتفع عدد النساء الملتحقات بالجيش الأوكراني، من أجل حماية بلادهن وأطفالهن من خطر الحرب التي يروج لها الغرب، مع روسيا.
وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن 15.6 بالمئة من أفراد الجيش النظامي الأوكراني من الإناث، وهو ضعف عدد النساء في صراع عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة فرانس برس.
واعتبر النائب الأوكراني، أولكساندرا أوستينوفا، أن إقبال النساء على الالتحاق بمحض رغبتهم "إشارة قوية لموسكو" لكونها لا تتعلق بالتجنيد الإجباري.
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وأوضحت الأرقام أن أكثر من 31 ألف امرأة تخدم في قوات الدفاع الأوكرانية، فيما يطلب المزيد من النساء من مختلف المهن التسجيل في الخدمة العسكرية المحتملة، بما في ذلك مهن الموسيقيين والأطباء البيطريين وأمناء المكتبات والصحفيين.
وتقول النساء الملتحقات بالجيش إنهن يعاملن مثل الرجال ويواجهن الضغط الجسدي نفسه، وفي بعض الحالات يكون لديهن قدرة أكبر على التحمل.
وتعمل 109 سيدات كقائد فصيلة في القوات المسلحة الأوكرانية مع 900 ضابطة في مناصب قيادية مع 13 ألف امرأة يقمن بدور المقاتلين.
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وينص القانون الجديد على أنه يمكن حشد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما كمجندات نظاميات، ويمكن لمن هُنّ بين 20 إلى 50 عاما أن يصبحن ضابطات.
ولا يزال الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يروج إلى أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو أمرا من نسج خيالهم، ونوعا من الهستريا الغربية، مؤكدة أنها لا تنوي ذلك.
وأكدت موسكو أن من حقها تحريك قواتها في أي مكان بأراضيها، بما في ذلك عند الحدود الأوكرانية، للدفاع عن أمنها وسيادتها.
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