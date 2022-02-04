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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/تفاصيل-مثيرة-لما-حدث-بين-كيروش-والحكم-بكاري-جاساما-في-غرفة-الملابس-1058026505.html
تفاصيل مثيرة لما حدث بين كيروش والحكم بكاري جاساما في غرفة الملابس
تفاصيل مثيرة لما حدث بين كيروش والحكم بكاري جاساما في غرفة الملابس
كشف البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، عن أن "باكاري جاساما حكم لقاء الفريق ضد الكاميرون جاء إلى غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة، وهدده ومساعديه". 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T15:03+0000
2022-02-04T15:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وقال كيروش في تصريحات مع "قناة سكاي سبورتس": "مرة أخرى بكل أسف، يرسلون مثل هذا الحكم لمباراة بهذا المستوى. حكام بلا خبرة أو مستوى، يتطلعون للفت الانتباه. الأمر بدأ في غرفة الملابس".وأضاف: "لم نبدأ اللقاء بعد وجاء إلى غرفتنا ليهددنا. رغم كل ذلك، ورغم هذه القرارات، والتي كانت كلها ضد مصر، كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الفراعنة-يروضون-الأسود-مصر-تهزم-الكاميرون-وتصعد-إلى-نهائي-أمم-أفريقيا-1057886453.html
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أخبار الكاميرون اليوم, أخبار مصر الآن

تفاصيل مثيرة لما حدث بين كيروش والحكم بكاري جاساما في غرفة الملابس

15:03 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، عن أن "باكاري جاساما حكم لقاء الفريق ضد الكاميرون جاء إلى غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة، وهدده ومساعديه".
وقال كيروش في تصريحات مع "قناة سكاي سبورتس": "مرة أخرى بكل أسف، يرسلون مثل هذا الحكم لمباراة بهذا المستوى. حكام بلا خبرة أو مستوى، يتطلعون للفت الانتباه. الأمر بدأ في غرفة الملابس".
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو
أمس, 21:46 GMT
وأضاف: "لم نبدأ اللقاء بعد وجاء إلى غرفتنا ليهددنا. رغم كل ذلك، ورغم هذه القرارات، والتي كانت كلها ضد مصر، كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".
ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.
وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
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