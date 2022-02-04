‏"تويتر" يختبر زر "التصويت لأسفل" حول العالم

وأكدت شركة "تويتر"، أمس الخميس، إنها تلقت "ردود فعل إيجابية" من تجاربها الأولية لزر "التصويت السلبي" المعارض، والتي أجرتها في شهر يوليو/ تموز الماضي.وقالت في بيان لمستخدميها: "لقد تعلمنا الكثير بشأن أنواع الردود التي لا تجدوها ذات صلة، ونقوم بتوسيع هذا الاختبار".وأردفت: "سيملك المزيد منكم على نسخة الموقع على الإنترنت، وقريبا على نسخ هواتف "آيفون" و"أندرويد"، خيار استخدام تصويت الرد المعارض".وتعتبر "تويتر" أن التصويت السلبي أصبح الطريقة الأكثر استخداما للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.ولن يكون زر "التصويت لأسفل" مرئيا للجمهور، وستكون تصويتات المستخدمين المعارضة مرئية لهم فقط.من ناحية أخرى، كشف تسريبات، أمس الخميس، أن موقع "تويتر" يختبر إضافة ميزة جديدة لمستخدميه، وهي إمكانية كتابة مقالات طويلة عبر منصته.