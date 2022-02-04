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https://arabic.sputniknews.com/20220204/جبل-إيفرست-يسجل-تسارع-ذوبان-جليد-كبيرا-يؤدي-إلى-نتائج-كارثية-1057888740.html
جبل إيفرست يسجل تسارع ذوبان جليد كبيرا يؤدي إلى نتائج كارثية
جبل إيفرست يسجل تسارع ذوبان جليد كبيرا يؤدي إلى نتائج كارثية
اكتشف علماء أمريكيون أن الجبل الجليدي في قمة إيفرست يفقد كل عام الجليد المتراكم بسبب تغير المناخ. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T05:32+0000
2022-02-04T05:32+0000
مجتمع
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جاء ذلك في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة "مين" في الولايات المتحدة.استخدم الباحثون البيانات التي تم الحصول عليها من تحليل اللب الجليدي من قمة إيفرست وسجلتها محطات الطقس الأوتوماتيكية على ارتفاعات عالية.اتضح أن كتل الجليد في جبال الهيمالايا حساسة للغاية لزيادة درجات الحرارة العالمية، مما يشير إلى احتمال حدوث آثار ضارة مثل زيادة الانهيارات الثلجية أو انخفاض قدرة إمدادات مياه الشرب التي يعتمد عليها الملايين من الناس.يقدر العلماء أن المعدل الكارثي لترقق الجليد على الجبل يقترب من مترين سنويًا، حيث يختفي الغطاء الثلجي الدائم للنهر الجليدي الكبير، مما يقلل من قدرته على عكس الإشعاع الشمسي، ويزيد من ذوبان الثلوج.في ربع القرن الماضي انخفضت سماكة النهر الجليدي بمقدار 55 مترًا، وهو أسرع بأكثر من 80 مرة من معدل تراكم هذا الجليد، الذي استغرق 2000 عام.
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مجتمع

جبل إيفرست يسجل تسارع ذوبان جليد كبيرا يؤدي إلى نتائج كارثية

05:32 GMT 04.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Debasish biswas kolkata / Hillary Step (cropped photo)تسلق قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض
تسلق قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Debasish biswas kolkata / Hillary Step (cropped photo)
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اكتشف علماء أمريكيون أن الجبل الجليدي في قمة إيفرست يفقد كل عام الجليد المتراكم بسبب تغير المناخ.
جاء ذلك في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة "مين" في الولايات المتحدة.
استخدم الباحثون البيانات التي تم الحصول عليها من تحليل اللب الجليدي من قمة إيفرست وسجلتها محطات الطقس الأوتوماتيكية على ارتفاعات عالية.
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اتضح أن كتل الجليد في جبال الهيمالايا حساسة للغاية لزيادة درجات الحرارة العالمية، مما يشير إلى احتمال حدوث آثار ضارة مثل زيادة الانهيارات الثلجية أو انخفاض قدرة إمدادات مياه الشرب التي يعتمد عليها الملايين من الناس.
يقدر العلماء أن المعدل الكارثي لترقق الجليد على الجبل يقترب من مترين سنويًا، حيث يختفي الغطاء الثلجي الدائم للنهر الجليدي الكبير، مما يقلل من قدرته على عكس الإشعاع الشمسي، ويزيد من ذوبان الثلوج.
في ربع القرن الماضي انخفضت سماكة النهر الجليدي بمقدار 55 مترًا، وهو أسرع بأكثر من 80 مرة من معدل تراكم هذا الجليد، الذي استغرق 2000 عام.
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