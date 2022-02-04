حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ينطلق في بكين...صور

بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.يتقدم المنتخب الروسي تحت راية اللجنة الأولمبية الوطنية. وسيكون حاملو لواء الفريق هم المتزلج أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبرايرومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
بدأ حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.
بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.
يتقدم المنتخب الروسي تحت راية اللجنة الأولمبية الوطنية. وسيكون حاملو لواء الفريق هم المتزلج أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.
ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.
ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.