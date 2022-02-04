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حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد
حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول تلقيه عرض للعمل في جامعة هارفارد الأمريكية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:31+0000
2022-02-04T07:31+0000
2022-02-04T07:31+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
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ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر قوله إن الرزاز تلقى من جامعة هارفرد دعوة للمشاركة في سلسلة لقاءات وندوات للمختصين في مجال التنمية حول العالم، وعلى فترات معينة.وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني السابق سيشارك في هذه اللقاءات والندوات، ومعظم مشاركاته ستكون عن بعد عبر الاتصال المرئي.ووفقا للمصدر، ستكون المشاركة غير مدفوعة، لافتا إلى أن الرزاز تلقى الدعوة من الجامعة كأحد خريجيها المميزين.يذكر أن عمر الرزاز كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في الأردن في الفترة بين 2018 و2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/أفضل-جامعات-العالم-السعودية-بين-أفضل-100-ومصر-تتشارك-الهيمنة-الأفريقية-1050542962.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد تابعنا عبر
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول تلقيه عرض للعمل في جامعة هارفارد الأمريكية.
و
نقلت وكالة "عمون"
عن المصدر قوله إن الرزاز تلقى من جامعة هارفرد دعوة للمشاركة في سلسلة لقاءات وندوات للمختصين في مجال التنمية حول العالم، وعلى فترات معينة.
وأكد المصدر أن الرزاز لم يتلق عرضا للعمل في
جامعة هارفارد
كما أشيع، كما أنه لم يرفض المشاركة في سلسلة اللقاءات والندوات.
وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني السابق سيشارك في هذه اللقاءات والندوات، ومعظم مشاركاته ستكون عن بعد عبر الاتصال المرئي.
ووفقا للمصدر، ستكون المشاركة غير مدفوعة، لافتا إلى أن الرزاز تلقى الدعوة من الجامعة كأحد خريجيها المميزين.
يذكر أن عمر الرزاز كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في
الأردن
في الفترة بين 2018 و2020.
26 أكتوبر 2021, 19:21 GMT