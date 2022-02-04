تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/حقيقة-تلقي-رئيس-وزراء-الأردن-السابق-عرضا-للعمل-في-جامعة-هارفارد-1057890918.html
حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد
حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول تلقيه عرض للعمل في جامعة هارفارد الأمريكية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:31+0000
2022-02-04T07:31+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103317/41/1033174124_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0203cee6f897a32adac2c2114b970c79.jpg
ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر قوله إن الرزاز تلقى من جامعة هارفرد دعوة للمشاركة في سلسلة لقاءات وندوات للمختصين في مجال التنمية حول العالم، وعلى فترات معينة.وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني السابق سيشارك في هذه اللقاءات والندوات، ومعظم مشاركاته ستكون عن بعد عبر الاتصال المرئي.ووفقا للمصدر، ستكون المشاركة غير مدفوعة، لافتا إلى أن الرزاز تلقى الدعوة من الجامعة كأحد خريجيها المميزين.يذكر أن عمر الرزاز كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في الأردن في الفترة بين 2018 و2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/أفضل-جامعات-العالم-السعودية-بين-أفضل-100-ومصر-تتشارك-الهيمنة-الأفريقية-1050542962.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103317/41/1033174124_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6b6eca6eafec9cb1526160ddebc4d884.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي

حقيقة تلقي رئيس وزراء الأردن السابق عرضا للعمل في جامعة هارفارد

07:31 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبر
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول تلقيه عرض للعمل في جامعة هارفارد الأمريكية.
ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر قوله إن الرزاز تلقى من جامعة هارفرد دعوة للمشاركة في سلسلة لقاءات وندوات للمختصين في مجال التنمية حول العالم، وعلى فترات معينة.
وأكد المصدر أن الرزاز لم يتلق عرضا للعمل في جامعة هارفارد كما أشيع، كما أنه لم يرفض المشاركة في سلسلة اللقاءات والندوات.
وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني السابق سيشارك في هذه اللقاءات والندوات، ومعظم مشاركاته ستكون عن بعد عبر الاتصال المرئي.
ووفقا للمصدر، ستكون المشاركة غير مدفوعة، لافتا إلى أن الرزاز تلقى الدعوة من الجامعة كأحد خريجيها المميزين.
يذكر أن عمر الرزاز كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في الأردن في الفترة بين 2018 و2020.
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
أفضل جامعات العالم... السعودية بين أفضل 100 ومصر تتشارك الهيمنة الأفريقية
26 أكتوبر 2021, 19:21 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية