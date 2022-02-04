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رئيس أساقفة الفاتيكان يفتتح سفارة بلاده في أبو ظبي
رئيس أساقفة الفاتيكان يفتتح سفارة بلاده في أبو ظبي
افتتح رئيس أساقفة الفاتيكان، إدجار بينيا بارا، اليوم الجمعة، سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:41+0000
2022-02-04T16:41+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن رئيس أساقفة الفاتيكان وهو أيضا نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة ونائب وزير الخارجية، افتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية.وشهد الافتتاح من الجانب الإماراتي حضور عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدبلوماسية، وعلياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.وحضر من جانب دولة الفاتيكان المطران بول هيندر النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية والمونسينو كريسبن دوبييل القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان في الدولة و عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة .وأضاف رئيس الأساقفة أن "افتتاح مقر سفارة دولة الفاتيكان يتزامن مع إحياء الذكرى الـ 15 لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الفاتيكان ودولة الإمارات ".واختتم بارا كلمته بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وللشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
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العالم العربي

رئيس أساقفة الفاتيكان يفتتح سفارة بلاده في أبو ظبي

16:41 GMT 04.02.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
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افتتح رئيس أساقفة الفاتيكان، إدجار بينيا بارا، اليوم الجمعة، سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن رئيس أساقفة الفاتيكان وهو أيضا نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة ونائب وزير الخارجية، افتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية.
وشهد الافتتاح من الجانب الإماراتي حضور عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدبلوماسية، وعلياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحضر من جانب دولة الفاتيكان المطران بول هيندر النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية والمونسينو كريسبن دوبييل القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان في الدولة و عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة .
من جانبه صرح بارا بأن "افتتاح سفارة دولة الفاتيكان في أبوظبي هو دليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ويوافق الافتتاح الذكرى الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين".
وأضاف رئيس الأساقفة أن "افتتاح مقر سفارة دولة الفاتيكان يتزامن مع إحياء الذكرى الـ 15 لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الفاتيكان ودولة الإمارات ".
واختتم بارا كلمته بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وللشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
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