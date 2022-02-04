رئيس الأركان القطري يلتقي وزير الدفاع التركي

وأشارت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن الاجتماع عقد في تركيا، حيث يقوم النابت بزيارة حالية.كما اجتمع رئيس الأركان القطري على حدة بنظيره التركي، الفريق أول يشار غولر.وتم استعراض في الاجتماعين المنفصلين العلاقات العسكرية الثنائية بين قطر وتركيا، وسبل تطويرها.كذلك التقى رئيس الأركان القطري، سالم بن حمد النابت، اليوم الجمعة، مع عدد من المسؤولين العسكريين الأتراك على حدة، وهم قائد القوات الخاصة التركية، اللواء عمر أرطغرل أربكان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.والتقى النابت أيضا بقائد الطيران البري التركي، العميد أوغوز بايكال، وقائد لواء الطائرات المسيرة، العميد الركن إسماعيل يايان، ومساعد رئيس الصناعات الدفاعية التركي، سردار دميرال.وتعززت العلاقات القطرية التركية على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الاتفاقية التي بموجبها تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.وعليه نشرت تركيا قوات تابعة لها في قاعدة عسكرية في قطر منذ عام 2017، عقب إطلاق السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حملة مقاطعة ضد الإمارات، أغلقت بسبب كل الحدود البرية والبحرية والجوية، بعد اتهام قطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 افتتحت قطر، مقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة.وفي مارس/ آذار 2021، أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائية جديدة مع تركيا في ختام الاجتماع الثالث للجنة العليا العسكرية المشتركة، الذي استمر 3 أيام.
سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يزور تركيا ويلتقي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولار#مرسال_قطر | #قطرpic.twitter.com/NYS0OAekt1
وتعززت العلاقات القطرية التركية على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الاتفاقية التي بموجبها تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.
وعليه نشرت تركيا قوات تابعة لها في قاعدة عسكرية في قطر منذ عام 2017، عقب إطلاق السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حملة مقاطعة ضد الإمارات، أغلقت بسبب كل الحدود البرية والبحرية والجوية، بعد اتهام قطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.