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سفير إيران في باكستان يعلق على هجوم إرهابي في بلوشستان
سفير إيران في باكستان يعلق على هجوم إرهابي في بلوشستان
علق السفير الإيراني في باكستان، محمد علي حسيني، على الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوشستان على معسكر للجيش الباكستاني. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:26+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن السفير الإيراني تنديده بالهجوم الإرهابي، كما أنه شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل جماعي، حسبما ذكر السفير في تغريدة له.وقال محمد علي حسيني على حسابه على تويتر اليوم الجمعة: "من المؤسف أن نسمع عن هجوم إرهابي في إقليم بلوشستان الباكستاني أودى بحياة عدة أشخاص"، كما أعرب السفير الإيراني لدى باكستان عن تعازيه لباكستان حكومة وشعبا.يذكر أن 4 جنود باكستانيين و15 مسلحا لقوا مصرعهم، أمس الخميس، خلال إحباط هجوم على قاعدتين للجيش الباكستاني جنوب غربي البلاد.وقال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن 4 جنود من الجيش قتلوا خلال إحباط هجومين لمسلحين على معسكرين تابعين للجيش في منطقتي بانجور ونوشكي بإقليم بلوشيتان جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من المسلحين.وأكد وزير الداخلية في بيان مصور أنه تم إحباط الهجمات الإرهابية في نوشكي وبانجور بنجاح، حيث قام جنود الجيش بطرد الإرهابيين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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سفير إيران في باكستان يعلق على هجوم إرهابي في بلوشستان

12:26 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Abdul Majeed
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علق السفير الإيراني في باكستان، محمد علي حسيني، على الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوشستان على معسكر للجيش الباكستاني.
ونقلت وكالة "إرنا" عن السفير الإيراني تنديده بالهجوم الإرهابي، كما أنه شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل جماعي، حسبما ذكر السفير في تغريدة له.
وقال محمد علي حسيني على حسابه على تويتر اليوم الجمعة: "من المؤسف أن نسمع عن هجوم إرهابي في إقليم بلوشستان الباكستاني أودى بحياة عدة أشخاص"، كما أعرب السفير الإيراني لدى باكستان عن تعازيه لباكستان حكومة وشعبا.
يذكر أن 4 جنود باكستانيين و15 مسلحا لقوا مصرعهم، أمس الخميس، خلال إحباط هجوم على قاعدتين للجيش الباكستاني جنوب غربي البلاد.
وقال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن 4 جنود من الجيش قتلوا خلال إحباط هجومين لمسلحين على معسكرين تابعين للجيش في منطقتي بانجور ونوشكي بإقليم بلوشيتان جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من المسلحين.
وأكد وزير الداخلية في بيان مصور أنه تم إحباط الهجمات الإرهابية في نوشكي وبانجور بنجاح، حيث قام جنود الجيش بطرد الإرهابيين.
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