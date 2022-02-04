سلطنة عمان تفتتح رسميا ميناء الدقم
10:06 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 04.02.2022)
© Photo / CCسلطنة عمان
© Photo / CC
افتتح أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، ميناء الدقم بحفل رسمي وذلك بحضور الملك البلجيكي فيليب ليوبولد لويس ماري وزوجته الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاي.
وتضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي لتأكيد الشراكة بين ميناء الدقم وميناء انتويرب البلجيكي، إضافة إلى القيام بجولة بحرية حول عدد من مرافق الميناء.
بناءً على التكليف السّامي .. رعى سُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصُّ لجلالةِ السُّلطان حفل الافتتاح الرسمي لميناء #الدقم بحضور جلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين.#العمانية pic.twitter.com/46mdjiN8R3— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 4, 2022
وبحسب موقع "شؤون عمانية"، تأتي أهمية ميناء الدقم كأهم قطاعات المنطقة الاقتصادية في الدقم، إضافة إلى أنه أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عمان لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يتضمن ثلاثة أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة والسائبة (الرصيف النفطي)، وهو معد لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.
جلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين وقرينته جلالة الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين ملكة البلجيكيين يغادران محافظة #مسقط إلى ولاية #الدقم بمحافظة الوسطى لحضور حفل الافتتاح الرسمي لميناء الدقم. #العُمانية— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 4, 2022
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، قد تعاقدت مع شركة ليبهر الألمانية لتوريد 4 رافعات آلية لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري والعكس، كما قامت بشراء 12 رافعة للساحات ذات الإطارات المطاطية بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون ريال عماني.
https://t.co/hKT7aansNc pic.twitter.com/U2MJaubEV6— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 4, 2022