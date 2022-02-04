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https://arabic.sputniknews.com/20220204/سلطنة-عمان-تفتتح-رسميا-ميناء-الدقم-1057895784.html
سلطنة عمان تفتتح رسميا ميناء الدقم
سلطنة عمان تفتتح رسميا ميناء الدقم
افتتح أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، ميناء الدقم بحفل رسمي وذلك بحضور الملك البلجيكي فيليب... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:06+0000
2022-02-04T10:11+0000
أخبار العالم العربي
سلطنة عمان
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وتضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي لتأكيد الشراكة بين ميناء الدقم وميناء انتويرب البلجيكي، إضافة إلى القيام بجولة بحرية حول عدد من مرافق الميناء.وبحسب موقع "شؤون عمانية"، تأتي أهمية ميناء الدقم كأهم قطاعات المنطقة الاقتصادية في الدقم، إضافة إلى أنه أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عمان لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يتضمن ثلاثة أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة والسائبة (الرصيف النفطي)، وهو معد لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، قد تعاقدت مع شركة ليبهر الألمانية لتوريد 4 رافعات آلية لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري والعكس، كما قامت بشراء 12 رافعة للساحات ذات الإطارات المطاطية بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون ريال عماني.
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أخبار العالم العربي, سلطنة عمان

سلطنة عمان تفتتح رسميا ميناء الدقم

10:06 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 04.02.2022)
© Photo / CCسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / CC
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افتتح أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، ميناء الدقم بحفل رسمي وذلك بحضور الملك البلجيكي فيليب ليوبولد لويس ماري وزوجته الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاي.
وتضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي لتأكيد الشراكة بين ميناء الدقم وميناء انتويرب البلجيكي، إضافة إلى القيام بجولة بحرية حول عدد من مرافق الميناء.
وبحسب موقع "شؤون عمانية"، تأتي أهمية ميناء الدقم كأهم قطاعات المنطقة الاقتصادية في الدقم، إضافة إلى أنه أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عمان لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يتضمن ثلاثة أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة والسائبة (الرصيف النفطي)، وهو معد لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، قد تعاقدت مع شركة ليبهر الألمانية لتوريد 4 رافعات آلية لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري والعكس، كما قامت بشراء 12 رافعة للساحات ذات الإطارات المطاطية بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون ريال عماني.
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