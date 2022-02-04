شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير... صور وفيديو
15:30 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
© Sputnik . Karim Taibi
تتأمل فاتن درويش الخيوط الملونة فيما تشرق السعادة من وجهها، فباعتقادها؛ السعادة موجودة لكن بشرط البحث عنها.
آمنت المهندسة درويش بفكرتها، ففتحت عينيها حتى آخر مداهما، تقدمت بثقة، تفحصت آلاتها بهدوء ثم هدرت بصوت عال: "لننسج أحلامنا"!
المهندسة التي تخرجت من كلية الميكانيك بجامعة حلب، اختصاص غزل ونسيج، كانت كمدينتها تماماً، مفعمة بالحياة والعزيمة، فهي تعرف أن الحياة لن تعطى مرتين، لذلك عملت جاهدة على تحويل مشروع تخرجها إلى أرض الواقع، بعدما حصلت على دعم بسيط عبر مشاركتها في مشروع "قفزة" بجامعة حلب وكانت من العشرة الأوائل الفائزين بالمشروع.
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
من أدوات بسيطة وملحقات صممتها بنفسها، أنشأت الشابة درويش مصنعها الصغير، مبينة في حديثها لـ "سبوتنيك"، أنها قدمت مشروع تخرجها المؤلف من آلة لحياكة وإنتاج الخيوط وفازت من خلاله بجائزة الباسل الذهبية للإبداع والاختراع، ثم نجحت بتجسيده على أرض الواقع وتصنيع أربع آلات لإنتاج الخيوط وحياكتها ضمن ورشة صغيرة خاصة بها ولتدخل من خلالها سوق العمل.
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
تتابع درويش: "تمكنت من الحصول على المنحة المالية والبدء بتصنيع 4 آلات لإنتاج الخيوط ووضعها ضمن ورشة صغيرة، والانطلاق بالعمل بصناعة وحياكة الخيوط اللازمة للألبسة".
تمكنت المهندسة درويش من خلال مشروعها من دخول سوق العمل وطورت آلاتها من رأس واحد لآلة بعدة رؤوس حتى تمكنت من خط إنتاج خط متكامل.
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
ولأن طريق النجاح دائماً ما يكون محفوفاً بالصعوبات، تتحدث درويش عن المعوقات التي واجهتها بسبب الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينتها على مدار عقد من الزمن، بالإضافة للحصار الاقتصادي الجائر الذي منعها من استيراد المواد الأولية وتأثيرات جائحة كورونا.
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/1
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
لكن كل ذلك لم يحبط من عزيمتها، حيث لم تتوقف عن الإنتاج خلال جائحة كورونا وعمدت إلى تصنيع وحياكة خيوط الكمامات المستخدمة في تثبيت وارتداء الكمامة ووفرتها للسوق المحلية وبجودة عالية.
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
2/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
3/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
4/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
© Sputnik . Karim Taibiشابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
5/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
1/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
2/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
3/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
4/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
5/5
© Sputnik . Karim Taibi
شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير
تعرف فاتن درويش أن الحياة ستدب في هذا السكون من جديد ليعود كسابق عهده؛ زماناً وتاريخاً عظيماً في مدينة لطالما أثبتت أن الحياة تليق بها.