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https://arabic.sputniknews.com/20220204/ضبط-دجاجة-حاولت-أن-تقترب-من-مقر-البنتاغون-صور-1058021391.html
ضبط دجاجة حاولت أن تقترب من مقر البنتاغون... صور
ضبط دجاجة حاولت أن تقترب من مقر البنتاغون... صور
قامت دجاجة بمحاولة للتجول بالقرب من مقر الوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما جذب الانتباه إليها من الحرس الذي قام بدوره بالقبض عليها. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:06+0000
2022-02-04T13:06+0000
2022-02-04T13:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
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وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قالت جمعية العناية بالحيوان في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، أنه تم العثور على الدجاجة الطليقة بالقرب من البنتاغون.وقالت متحدثة باسم الجمعية إنها لا تستطيع أن تكشف المكان الدقيق الذي عثر فيه على الدجاجة، واكتفت بالقول إنه عند نقطة تفتيش.ونشرت المتحدثة صورة للدجاجة وهي داخل قفص، حيث تم استلامها من أحد موظفي الجمعية.وأشارت إلى أن الدجاجة من فصيلة الرود آيلاند الأحمر، ووصفتها بأنها "جميلة"، لكنها "عصبية".ووفقا للصحيفة، فإنه من غير الواضح من أين أتت الدجاجة، ولا كيف وصلت إلى البنتاغون، الذي يفترض أن يكون تحت حراسة أمنية مشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20210505/العودة-إلى-الحياة-دجاجة-معدة-للغداء-تهاجم-فتاة-بطريقة-مرعبة-فيديو-1048890680.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
ضبط دجاجة حاولت أن تقترب من مقر البنتاغون... صور تابعنا عبر
قامت دجاجة بمحاولة للتجول بالقرب من مقر الوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما جذب الانتباه إليها من الحرس الذي قام بدوره بالقبض عليها.
وحسب
صحيفة "واشنطن بوست"
، قالت جمعية العناية بالحيوان في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، أنه تم العثور على الدجاجة الطليقة بالقرب من البنتاغون.
وقالت متحدثة باسم الجمعية إنها لا تستطيع أن تكشف المكان الدقيق الذي عثر فيه على الدجاجة، واكتفت بالقول إنه عند نقطة تفتيش.
وأضافت في دعابة "من الواضح أن الإجابة عن سؤال لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟ هي الوصول إلى البنتاغون".
ونشرت المتحدثة صورة للدجاجة وهي داخل قفص، حيث تم استلامها من أحد موظفي الجمعية.
وأشارت إلى أن
الدجاجة
من فصيلة الرود آيلاند الأحمر، ووصفتها بأنها "جميلة"، لكنها "عصبية".
ووفقا للصحيفة، فإنه من غير الواضح من أين أتت الدجاجة، ولا كيف وصلت إلى البنتاغون، الذي يفترض أن يكون تحت حراسة أمنية مشددة.