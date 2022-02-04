طالبان... وثمن الاعتراف الدولي بها

وحتى الآن، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ولا تعتبر المحادثات التي تجريها دول مع الحركة اعترافاً بحد ذاته، لكنها بالنسبة إلى طالبان، خطوة باتجاه كسر العزلة المفروضة عليها، بعد عودتها إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي، بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، كل الأمور تسير بهذا الاتجاه.الباحث في العلاقات الدولية، أيمن سمير، اعتبر أنورأى الخبير الدولي، أن هذه العملية تتطلب تعاوناً من قبل طالبان مع الدول المعنية بهذا الملف، وفي المقابل- على هذه الدول العمل على حل قضية الأموال الأفغانية المجمدة.إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة إعلان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي، إن الحكومة الجديدة في أفغانستان تقترب من هدف الاعتراف بها دولياً، وتأكيده أن قرارات النظام السياسي الجديد في البلاد لا تُتخذ "تحت ضغط من أحد" إنما وفقاً لسياستها.
وحتى الآن، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ولا تعتبر المحادثات التي تجريها دول مع الحركة اعترافاً بحد ذاته، لكنها بالنسبة إلى طالبان، خطوة باتجاه كسر العزلة المفروضة عليها، بعد عودتها إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي، بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، كل الأمور تسير بهذا الاتجاه.
الباحث في العلاقات الدولية، أيمن سمير، اعتبر أن
"عربون" الاعتراف بطالبان، يتمثل في دورها بالقضاء على الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على البلدان المحيطة.
ورأى الخبير الدولي، أن هذه العملية تتطلب تعاوناً من قبل طالبان مع الدول المعنية بهذا الملف، وفي المقابل- على هذه الدول العمل على حل قضية الأموال الأفغانية المجمدة.