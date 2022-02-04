عطل يضرب مجموعة من منصات الإنترنت والاتصالات في روسيا

موسكو - سبوتنيك. وأظهرت تقارير موقع "داون ديتكتور" أن خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك "روستليكوم" و"إم تي إس" و"تلغرام" و"في كيه"، واجهت اضطرابات كبيرة في الشبكة بحلول السابعة مساء بتوقيت موسكو.وتأتي الاضطرابات بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم أن عددا من المنافذ الإعلامية المرتبطة بمؤسسة "روبرت مردوخ" تأثرت بهجمات إلكترونية في أواخر يناير/ كانون الثاني.يدعي تحقيق في الحادث تورط الصين في الهجوم الإلكتروني الذي أثر على المواقع، بما في ذلك صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك بوست".أثار مسؤولو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أيضا مسألة الأمن السيبراني والعمليات عبر الإنترنت وسط الوضع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.
شهدت خدمات الإنترنت والاتصالات الروسية، بما في ذلك تلك التي تقدمها "روستليكوم" و"تلغرام" اضطرابات كبيرة مساء اليوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت تقارير موقع "داون ديتكتور" أن خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك "روستليكوم" و"إم تي إس" و"تلغرام" و"في كيه"، واجهت اضطرابات كبيرة في الشبكة بحلول السابعة مساء بتوقيت موسكو.
وتأتي الاضطرابات بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم أن عددا من المنافذ الإعلامية المرتبطة بمؤسسة "روبرت مردوخ" تأثرت بهجمات إلكترونية في أواخر يناير/ كانون الثاني.