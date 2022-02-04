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https://arabic.sputniknews.com/20220204/علماء-صينيون-يبتكرون-مربية-تعمل-بالذكاء-الاصطناعي-لرعاية-الأطفال-في-رحم-اصطناعي-يغني-المرأة-عن-1057893082.html
علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل
علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل
ابتكر علماء صينيون رحما اصطناعيا ينمو فيه الأجنة بأمان، ومربية آلية لرصدهم والاعتناء بهم. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:26+0000
2022-02-04T08:26+0000
2022-02-04T08:32+0000
العالم
مجتمع
الصين
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وأكد العلماء أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة "biomedeng" الصينية.قال الباحثون في مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم اصطناعي.وترعى مربية الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي، في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها، مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أمانًا وكفاءة خارج جسدها، كما تقول الصحيفة.تقول الورقة البحثية إن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها الآن يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة.
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العالم, مجتمع, الصين
علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل 08:26 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
ابتكر علماء صينيون رحما اصطناعيا ينمو فيه الأجنة بأمان، ومربية آلية لرصدهم والاعتناء بهم.
وأكد العلماء أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود، بحسب ما
ذكرت صحيفة "biomedeng"
الصينية.
قال الباحثون في مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم اصطناعي.
وترعى مربية الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي، في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.
ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها، مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أمانًا وكفاءة خارج جسدها، كما تقول الصحيفة.
تقول الورقة البحثية إن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها الآن يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة.