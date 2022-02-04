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علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل
علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل
ابتكر علماء صينيون رحما اصطناعيا ينمو فيه الأجنة بأمان، ومربية آلية لرصدهم والاعتناء بهم. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:26+0000
2022-02-04T08:32+0000
العالم
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وأكد العلماء أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة "biomedeng" الصينية.قال الباحثون في مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم اصطناعي.وترعى مربية الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي، في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها، مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أمانًا وكفاءة خارج جسدها، كما تقول الصحيفة.تقول الورقة البحثية إن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها الآن يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210302/الذكاء-الاصطناعي-يحل-محل-السبورة-والطباشير-في-المدارس-الصينية-فيديو-1048259388.html
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العالم, مجتمع, الصين

علماء صينيون يبتكرون مربية آلية ترعى الأجنة في رحم اصطناعي يغني المرأة عن الحمل

08:26 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 04.02.2022)
© Photo / pixabay/sbtlneetجنين بشري مع حبل المشيمية
جنين بشري مع حبل المشيمية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / pixabay/sbtlneet
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ابتكر علماء صينيون رحما اصطناعيا ينمو فيه الأجنة بأمان، ومربية آلية لرصدهم والاعتناء بهم.
وأكد العلماء أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة "biomedeng" الصينية.
قال الباحثون في مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم اصطناعي.
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وترعى مربية الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي، في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.
ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها، مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أمانًا وكفاءة خارج جسدها، كما تقول الصحيفة.
تقول الورقة البحثية إن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها الآن يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة.
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