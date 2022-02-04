تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تتخذ-قرارا-عسكريا-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-في-الإمارات-1058032328.html
فرنسا تتخذ قرارا عسكريا ردا على هجمات "أنصار الله" في الإمارات
فرنسا تتخذ قرارا عسكريا ردا على هجمات "أنصار الله" في الإمارات
أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، مساء اليوم الحمعه، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:05+0000
2022-02-04T17:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/63/1038116302_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_26090e8896398f5645aaeb7486f5c317.jpg
وقالت وزارة الدفاع الإمارات، في بيان نقلته وكالة لأنباء الإماراتية "وام"، إن "تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، جاء لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات".وقام اللواء الركن صالح العامري، قائد العمليات المشتركة، بزيارة، الجمعة، لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس. والتقى العامري باللواء فيليب سنجارا، قائد العمليات المشتركة الفرنسية، واللواء لوران ماربوف، مدير إدارة التعاون الدولي.وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء الماضي، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من الصواريخ، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تقدم-دعما-عسكريا-عاجلا-لحماية-الإمارات-من-صواريخ-أنصار-الله--1057946680.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/63/1038116302_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_67ed68a37863ee0dddb72ea4bfb1aa39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار فرنسا

فرنسا تتخذ قرارا عسكريا ردا على هجمات "أنصار الله" في الإمارات

17:05 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINطائرة فرنسية من نوع ميراج 2000
طائرة فرنسية من نوع ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، مساء اليوم الحمعه، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا.
وقالت وزارة الدفاع الإمارات، في بيان نقلته وكالة لأنباء الإماراتية "وام"، إن "تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، جاء لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات".
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
10:55 GMT
وقام اللواء الركن صالح العامري، قائد العمليات المشتركة، بزيارة، الجمعة، لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس. والتقى العامري باللواء فيليب سنجارا، قائد العمليات المشتركة الفرنسية، واللواء لوران ماربوف، مدير إدارة التعاون الدولي.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء الماضي، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".
وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من الصواريخ، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية