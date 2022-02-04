https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تتخذ-قرارا-عسكريا-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-في-الإمارات-1058032328.html

فرنسا تتخذ قرارا عسكريا ردا على هجمات "أنصار الله" في الإمارات

فرنسا تتخذ قرارا عسكريا ردا على هجمات "أنصار الله" في الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، مساء اليوم الحمعه، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T17:05+0000

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وقالت وزارة الدفاع الإمارات، في بيان نقلته وكالة لأنباء الإماراتية "وام"، إن "تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، جاء لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات".وقام اللواء الركن صالح العامري، قائد العمليات المشتركة، بزيارة، الجمعة، لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس. والتقى العامري باللواء فيليب سنجارا، قائد العمليات المشتركة الفرنسية، واللواء لوران ماربوف، مدير إدارة التعاون الدولي.وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء الماضي، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من الصواريخ، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".

https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تقدم-دعما-عسكريا-عاجلا-لحماية-الإمارات-من-صواريخ-أنصار-الله--1057946680.html

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