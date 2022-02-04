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فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
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فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فرونس بارلي، اليوم الجمعة، عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات صاروخية من جماعة "أنصار الله"... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:55+0000
2022-02-04T10:59+0000
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وقالت الوزيرة إن "طائرات رافال المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض"، مؤكدة متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"

10:55 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / MAZEN MAHDIوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MAZEN MAHDI
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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فرونس بارلي، اليوم الجمعة، عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات صاروخية من جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت الوزيرة إن "طائرات رافال المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض"، مؤكدة متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.
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