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https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-نكشف-هدف-زيارة-ماكرون-إلى-روسيا--1058030659.html
فرنسا نكشف هدف زيارة ماكرون إلى روسيا
فرنسا نكشف هدف زيارة ماكرون إلى روسيا
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل ستكون استمرارا لجهود باريس لتهدئة... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:21+0000
2022-02-04T16:21+0000
العالم
روسيا
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وتابع المتحدث في تصريحات لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، موضحا أن بلاده "لن تتراجع عن أي جهود قد تؤدي إلى وقف التصعيد. ولهذا الغرض، سيتوجه رئيس الجمهورية إلى روسيا وأوكرانيا في بداية الأسبوع المقبل".وأشار المتحدث إلى أن جهود ماكرون قد أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة "خاصة خلال اجتماع المستشارين السياسيين في باريس بزعماء دول نورماندي الأربعة".وبدوره، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع الرئيس ماكرون في موسكو يوم 7 فبراير/ شباط القادم.وترفض روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية حول ارتكاب "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.وتعتبر موسكو هذه التصريحات ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/وكالة-ماكرون-يعتزم-زيارة-موسكو-وكييف-الأسبوع-المقبل-1057891365.html
https://arabic.sputniknews.com/20220202/القارة-العجوز-على-أبواب-جهنم-بالونات-اختبار-غريبة-سقطت-على-حدود-روسيا-1057664376.html
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العالم, روسيا

فرنسا نكشف هدف زيارة ماكرون إلى روسيا

16:21 GMT 04.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل ستكون استمرارا لجهود باريس لتهدئة الموقف حول أوكرانيا.
وتابع المتحدث في تصريحات لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، موضحا أن بلاده "لن تتراجع عن أي جهود قد تؤدي إلى وقف التصعيد. ولهذا الغرض، سيتوجه رئيس الجمهورية إلى روسيا وأوكرانيا في بداية الأسبوع المقبل".
وأشار المتحدث إلى أن جهود ماكرون قد أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة "خاصة خلال اجتماع المستشارين السياسيين في باريس بزعماء دول نورماندي الأربعة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
وكالة: ماكرون يعتزم زيارة موسكو وكييف الأسبوع المقبل
07:44 GMT

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت في وقت سابق عن قصر الإليزيه، أن ماكرون سيسافر إلى روسيا في 7 وفبراير/ شباط، وفي 8 فبراير/ شباط إلى أوكرانيا.

وبدوره، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع الرئيس ماكرون في موسكو يوم 7 فبراير/ شباط القادم.
طائرة روسية تحلق قرب بارجة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
القارة العجوز على "أبواب جهنم"... "بالونات اختبار" غريبة سقطت على حدود روسيا
2 فبراير, 16:18 GMT
وترفض روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية حول ارتكاب "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.
وتعتبر موسكو هذه التصريحات ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من الحدود الروسية.
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