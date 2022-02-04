https://arabic.sputniknews.com/20220204/فصيل-عراقي-يتبنى-هجوما-صاروخيا-ضد-الإمارات-وبوتين-والسيسي-يحضران-حفل-افتتاح-الأولمبياد-في-بكين--1058021917.html

فصيل عراقي يتبنى هجوما صاروخيا ضد الإمارات وبوتين والسيسي يحضران حفل افتتاح الأولمبياد في بكين

فصيل عراقي يتبنى هجوما صاروخيا ضد الإمارات وبوتين والسيسي يحضران حفل افتتاح الأولمبياد في بكين

تبنى فصيل عراقي يدعى "ألوية الوعد الحق" هجوما صاروخيا ضد الإمارات، وحضور الرئيس الروسي ونظيره المصري حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي ببكين مع مقاطعة غربية، فيما... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T13:14+0000

2022-02-04T13:14+0000

2022-02-04T13:14+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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فصيل عراقي يتبنى هجوما صاروخيا ضد الإمارات وبوتين والسيسي وابن سلمان وأمير قطر يحضرون حفل افتتاح الأولمبياد ببكين فصيل عراقي يتبنى هجوما صاروخيا ضد الإمارات وبوتين والسيسي وابن سلمان وأمير قطر يحضرون حفل افتتاح الأولمبياد ببكين

فصيل عراقي يسمى "ألوية الوعد الحق" يتبنى هجوما صاروخيا ضد الإمارات والصدر ينتقدأكد زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر رفضه الزج بالبلاد في حرب إقليمية، عبر استهداف دولة خليجية، بحجة التطبيع مع إسرائيل، أو حرب اليمن.يأتي ذلك، في أعقاب إعلان الإمارات عن اعتراض هجوم بطائرات مسيرة حاولت استهداف البلاد؛ وتبني جماعة عراقية مجهولة، تحمل اسم "ألوية الوعد الحق"، الهجوم على الإمارات.وفي بيان جماعة "ألوية الوعد الحق"، مساء أمس، أشارت إلى أن استهداف أبوظبي، جاء لتدخلها في شئون الدول الأخرى بالمنطقة، وعلى رأسها اليمن والعراق؛ على حد قولها.وقال الصدر في بيان، "بعد العنف المتصاعد في العراق، من قبل جهات مسلحة إرهابية، ضد مصالح الشعب والكتل السياسية، سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون، إلى زجّ العراق بحرب إقليمية خطرة، من خلال استهداف دولة خليجية، بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن".بينما أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه الفصيل العراقي، ضد الإمارات العربية المتحدة.وأضاف: "كما أن هناك نفوذ لدول الجوار أيضا، كل هذه الأمور تخطت في الحقيقة علاقات الدولة لدولةٍ أخرى، كالعلاقة بين العراق والإمارات لكن بالنتيجة الذين يعملون بأجندات خارجية هم الذين يحاولون زعزعة الوضع الأمني في العراق لأنهم يبحثون عن أريحية أكثر في تعاملاتهم المشبوهة".بوتين والسيسي وابن سلمان وأمير قطر يحضرون حفل افتتاح الأولمبياد في بكين مع مقاطعة غربيةيشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية انقساما عالميا حيث يحضر نحو 20 زعيم، يتقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأمير قطر تميم بن حمد وغيرهم، بينما يقاطع الحفل الكثير من الدول الغربية والولايات المتحدة.وقد أعلنت العديد من قادة الدول الغربية مقاطعة الدورة على المستوى الدبلوماسي منتقدين سجل بكين في حقوق الإنسان وما يشاع عن اضطهاد لأقلية الإيغور المسلمين في الصين، بينما ترفض بكين هذه الاتهامات وتصفها بالأكاذيب.ويشارك في الدورة الأولمبية الرابعة والعشرين 91 دولة من مختلف قارات العالم يتنافسون في خمسة عشر لعبة.وقال إن مشاركة زعماء الدول في حفل افتتاح الأوليمبياد "رسالة صداقة في إطار الاستراتيجية الكاملة بين هذه الدول مع الصين وتأكيد على عمق العلاقات".الدفاع الأمريكية تقول إن الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعوديةقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية.وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب الأردن الحصول على 12 مقاتلة إف-16 سي بلوك 70 وعتاد وأنظمة توجيه ومكونات ذخيرة مرتبطة بها. كما وافقت واشنطن على بيع السعودية 31 نظاما لتوزيع المعلومات متعدد المهام مقابل ما يصل إلى 23.7 مليون دولار لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي.ووافقت الولايات المتحدة على بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك. وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا تشير الإخطارات إلى توقيع عقود أو الانتهاء من التفاوض.ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تدفع بالضغط باتجاه ضرورة تقديم أسلحة لدول في الشرق الأوسط، لأننا نشهد اليوم تحولاً لافتاً مع تعرض دول الاستقرار الخليجي إلى حالة من التهديد المباشر".للمزيد من عالم سبوتنيك

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