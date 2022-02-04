فيديو يوثق مشادة قوية بين محمد صلاح والحكم بكاري جاساما عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون

وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
رصدت الكاميرات، مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.
وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.