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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فيديو-يوثق-مشادة-قوية-بين-محمد-صلاح-والحكم-بكاري-جاساما-عقب-نهاية-مباراة-مصر-والكاميرون-1058036793.html
فيديو يوثق مشادة قوية بين محمد صلاح والحكم بكاري جاساما عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون
فيديو يوثق مشادة قوية بين محمد صلاح والحكم بكاري جاساما عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون
رصدت الكاميرات، مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T19:30+0000
2022-02-04T19:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
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أخبار مصر الآن, أخبار الكاميرون اليوم

فيديو يوثق مشادة قوية بين محمد صلاح والحكم بكاري جاساما عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون

19:30 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYلاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021.
لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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رصدت الكاميرات، مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.
وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.
وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
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