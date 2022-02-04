https://arabic.sputniknews.com/20220204/قيادية-في-الجبهة-الشعبية-اجتماع-المركزي-الفلسطيني-غير-دستوري-وخروج-عن-الإجماع-الوطني-1058032869.html

قيادية في الجبهة الشعبية: اجتماع المركزي الفلسطيني غير دستوري وخروج عن الإجماع الوطني

قيادية في الجبهة الشعبية: اجتماع المركزي الفلسطيني غير دستوري وخروج عن الإجماع الوطني

قالت مريم أبودقة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة علقت عضويتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ارتباطًا بموقفها السابق والثابت، الرافض... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T17:28+0000

2022-02-04T17:28+0000

2022-02-04T17:29+0000

العالم العربي

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وأكدت القيادية الفلسطينية أن كل الاجتماعات والحوارات السابقة منذ عام 2005 وحتى عام 2020 أكدت على وحدة منظمة التحرير كمظلة وكممثل شرعي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة أن اجتماع المجلس المركزي خروج عن الصف الوطني، وجاء عكس كل قرارات الإجماع، مشيرة إلى أن الجبهة لن تعترف بأي مخرجات للاجتماع باعتبار أن المجلس غير شرعي، والتعيينات غير شرعية وتخالف القانون.وأكدت أبودقة أن التعيينات التي ستصدر عن الاجتماع غير شرعية وغير دستورية، فيجب أن يتم انتخاب هذه المقاعد عن طريق المجلس الوطني وليس المجلس المركزي، فالتعيينات الآن تتم على مزاج السلطة، مشيرة إلى أن الجبهة لا تعترض على أسماء المرشحين لهذه المقاعد، لكنها تعترض على السياسة والنهج المدمر والإقصائي والتفردي الذي يتم اتخاذه الآن.واعتبرت القيادية في الجبهة الشعبية أن هذا الاجتماع قطع الطريق على حوار الجزائر الذي كان يهدف إلى إنهاء ملف الانقسام، مضيفة: "بدون ذلك لن يكون هناك وحدة، يجب إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، حتى تمثل العمل الوطني وتلتزم بميثاقه، فالمنظمة ليست ملكًا لحزب بل للشعب الفلسطيني".ومضت قائلة: "الجبهة الشعبية لا تشارك في حكومة فتح أو حكومة حماس، ولا تطمع في أي منصب، لكنها ستبقى حماة لمنظمة التحرير من أي تطاول أو استخدام لهدف معين، فلن تشارك الجبهة في تدمير المنظمة التي ضعفت بعد أن أصبحت السلطة مسؤولة عنها وليس العكس، يجب المساهمة في أعادة المنظمة لبريقها وشكلها وميثاقها لتمثل كل الشعب الفلسطيني، من أجل تصحيح المسار وإنهاء حالة التفرد والإقصاء والهيمنة، لمصلحة القضية".وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقبلة المُقرر عقدها في رام الله، يومي الأحد والاثنين 6 و7 فبراير/شباط الجاري.وقالت حركة "حماس" في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة، ولا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".وتابع بيان "حماس": "نحذر من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".

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العالم العربي