قيادية في الجبهة الشعبية: اجتماع المركزي الفلسطيني غير دستوري وخروج عن الإجماع الوطني

وأكدت القيادية الفلسطينية أن كل الاجتماعات والحوارات السابقة منذ عام 2005 وحتى عام 2020 أكدت على وحدة منظمة التحرير كمظلة وكممثل شرعي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة أن اجتماع المجلس المركزي خروج عن الصف الوطني، وجاء عكس كل قرارات الإجماع، مشيرة إلى أن الجبهة لن تعترف بأي مخرجات للاجتماع باعتبار أن المجلس غير شرعي، والتعيينات غير شرعية وتخالف القانون.وأكدت أبودقة أن التعيينات التي ستصدر عن الاجتماع غير شرعية وغير دستورية، فيجب أن يتم انتخاب هذه المقاعد عن طريق المجلس الوطني وليس المجلس المركزي، فالتعيينات الآن تتم على مزاج السلطة، مشيرة إلى أن الجبهة لا تعترض على أسماء المرشحين لهذه المقاعد، لكنها تعترض على السياسة والنهج المدمر والإقصائي والتفردي الذي يتم اتخاذه الآن.واعتبرت القيادية في الجبهة الشعبية أن هذا الاجتماع قطع الطريق على حوار الجزائر الذي كان يهدف إلى إنهاء ملف الانقسام، مضيفة: "بدون ذلك لن يكون هناك وحدة، يجب إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، حتى تمثل العمل الوطني وتلتزم بميثاقه، فالمنظمة ليست ملكًا لحزب بل للشعب الفلسطيني".ومضت قائلة: "الجبهة الشعبية لا تشارك في حكومة فتح أو حكومة حماس، ولا تطمع في أي منصب، لكنها ستبقى حماة لمنظمة التحرير من أي تطاول أو استخدام لهدف معين، فلن تشارك الجبهة في تدمير المنظمة التي ضعفت بعد أن أصبحت السلطة مسؤولة عنها وليس العكس، يجب المساهمة في أعادة المنظمة لبريقها وشكلها وميثاقها لتمثل كل الشعب الفلسطيني، من أجل تصحيح المسار وإنهاء حالة التفرد والإقصاء والهيمنة، لمصلحة القضية".وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقبلة المُقرر عقدها في رام الله، يومي الأحد والاثنين 6 و7 فبراير/شباط الجاري.وقالت حركة "حماس" في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة، ولا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".وتابع بيان "حماس": "نحذر من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".
قالت مريم أبودقة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة علقت عضويتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ارتباطًا بموقفها السابق والثابت، الرافض للانقسام والتشرذم، والمساند لوحدة الصف وإنهاء الانقسام.
وأكدت القيادية الفلسطينية أن كل الاجتماعات والحوارات السابقة منذ عام 2005 وحتى عام 2020 أكدت على وحدة منظمة التحرير كمظلة وكممثل شرعي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة أن اجتماع المجلس المركزي خروج عن الصف الوطني، وجاء عكس كل قرارات الإجماع، مشيرة إلى أن الجبهة لن تعترف بأي مخرجات للاجتماع باعتبار أن المجلس غير شرعي، والتعيينات غير شرعية وتخالف القانون.
"المجلس المركز حصل على صلاحيات المجلس الوطني وهو أعلى هيئة للشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير مسؤولة عن السلطة الفلسطينية وهي من أفرزتها، وخلال الاجتماع الأخير تم الاتفاق بين الأمناء العاميين على قرارات مهمة، أهمها التنصل من اتفاقية أوسلو بكل تبعاتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ووضع خطة لإنهاء الانقسام وتشكيل جبهة مقاومة موحدة، ورغم عدم مشاركة الجبهة الشعبية في هذا الاجتماع تمت الموافقة على هذه القرارات من أجل تجاوز مرحلة الانقسام، لكن القيادة عادت لتلغي كل هذه القرارات".
مريم أبودقة
القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وأكدت أبودقة أن التعيينات التي ستصدر عن الاجتماع غير شرعية وغير دستورية، فيجب أن يتم انتخاب هذه المقاعد عن طريق المجلس الوطني وليس المجلس المركزي، فالتعيينات الآن تتم على مزاج السلطة، مشيرة إلى أن الجبهة لا تعترض على أسماء المرشحين لهذه المقاعد، لكنها تعترض على السياسة والنهج المدمر والإقصائي والتفردي الذي يتم اتخاذه الآن.
واعتبرت القيادية في الجبهة الشعبية أن هذا الاجتماع قطع الطريق على حوار الجزائر الذي كان يهدف إلى إنهاء ملف الانقسام، مضيفة: "بدون ذلك لن يكون هناك وحدة، يجب إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، حتى تمثل العمل الوطني وتلتزم بميثاقه، فالمنظمة ليست ملكًا لحزب بل للشعب الفلسطيني".
"صفقة القرن يتم تمريرها الآن على الأرض دون ضجيج، الاستيطان يسير على قدم وساق، وما يجري لفلسطينيي 1948 في الداخل، وما يجري في القدس وحصار غزة واضطهاد الفلسطينيين في الخارج والشتات، بدون وحدة وطنية سيتم القضاء على القضية الفلسطينية والشعب برمته، لذلك مقاطعة أوسلو وتطبيق قرارات المجلس المركزي السابق، وتمرير انتخابات المجلس الوطني بحضور كل القوى الوطنية والإسلامية هو الحل الأمثل".
مريم أبودقة
القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ومضت قائلة: "الجبهة الشعبية لا تشارك في حكومة فتح أو حكومة حماس، ولا تطمع في أي منصب، لكنها ستبقى حماة لمنظمة التحرير من أي تطاول أو استخدام لهدف معين، فلن تشارك الجبهة في تدمير المنظمة التي ضعفت بعد أن أصبحت السلطة مسؤولة عنها وليس العكس، يجب المساهمة في أعادة المنظمة لبريقها وشكلها وميثاقها لتمثل كل الشعب الفلسطيني، من أجل تصحيح المسار وإنهاء حالة التفرد والإقصاء والهيمنة، لمصلحة القضية".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقبلة المُقرر عقدها في رام الله، يومي الأحد والاثنين 6 و7 فبراير/شباط الجاري.
وقالت حركة "حماس" في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة، ولا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".
وتابع بيان "حماس": "نحذر من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".