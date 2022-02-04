"كاف" يحدد حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، في بيان لها، تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز من أجل إدارة المباراة النهائية التي تقام على الملعب الأولمبي في الكاميرون.وأشار البيان أن زاكيلي سويلا سيكون مساعد أول، وسورو فاتسواني مساعد ثان، وجان جاك ندالا جامبو حكماً رابعاً، فيما قرر تعيين عادل زوارق حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد، وزكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.فيما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام يوم الأحد المقبل بين منتخبي مصر والسنغال.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، في بيان لها، تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز من أجل إدارة المباراة النهائية التي تقام على الملعب الأولمبي في الكاميرون.
وأشار البيان أن زاكيلي سويلا سيكون مساعد أول، وسورو فاتسواني مساعد ثان، وجان جاك ندالا جامبو حكماً رابعاً، فيما قرر تعيين عادل زوارق حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد، وزكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.
رسميًا.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن إسناد مباراة مصر والسنغال إلى فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي كحكم ساحة وسيكون طاقة حكام الفيديو مغربي بالكامل ويشترك معهم في غرفة الفار عنصر نسائي (بشرى كربوبي) حكم الفيديو المساعد pic.twitter.com/sWFU3NhUGr