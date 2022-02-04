تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/كاف-يحدد-حكم-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-2021-1058037752.html
"كاف" يحدد حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021
"كاف" يحدد حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام يوم الأحد المقبل بين منتخبي مصر والسنغال. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T20:23+0000
2022-02-04T20:23+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار الكاميرون اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057886720_0:170:3339:2048_1920x0_80_0_0_3747da30ef9f5f596b3fb33d4c194ba6.jpg
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، في بيان لها، تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز من أجل إدارة المباراة النهائية التي تقام على الملعب الأولمبي في الكاميرون.وأشار البيان أن زاكيلي سويلا سيكون مساعد أول، وسورو فاتسواني مساعد ثان، وجان جاك ندالا جامبو حكماً رابعاً، فيما قرر تعيين عادل زوارق حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد، وزكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.فيما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
أخبار الكاميرون اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057886720_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_c531ac7c49a797cd4d02d5a24bb5b38c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكاميرون اليوم, أخبار مصر الآن

"كاف" يحدد حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021

20:23 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYأبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام يوم الأحد المقبل بين منتخبي مصر والسنغال.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، في بيان لها، تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز من أجل إدارة المباراة النهائية التي تقام على الملعب الأولمبي في الكاميرون.
وأشار البيان أن زاكيلي سويلا سيكون مساعد أول، وسورو فاتسواني مساعد ثان، وجان جاك ندالا جامبو حكماً رابعاً، فيما قرر تعيين عادل زوارق حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد، وزكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.
وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
فيما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية