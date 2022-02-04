"كاف" يعلن إيقاف كارلوس كيروش مع غرامة مالية... والأخير يرد بقوة

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي "كاف"، قررا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 10 آلاف دولار، وذلك بعد طرده خلال مباراة "الفراعنة" أمام الكاميرون.ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.وفي أول تعليق له، قال كيروش "أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي"، مضيفا: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".وكان كيروش كشف عن أن "باكاري جاساما حكم لقاء الفريق ضد الكاميرون جاء إلى غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة، وهدده ومساعديه".وقال كيروش في تصريحات مع "قناة سكاي سبورتس": "مرة أخرى بكل أسف، يرسلون مثل هذا الحكم لمباراة بهذا المستوى. حكام بلا خبرة أو مستوى، يتطلعون للفت الانتباه. الأمر بدأ في غرفة الملابس".وأضاف: "لم نبدأ اللقاء بعد وجاء إلى غرفتنا ليهددنا. رغم كل ذلك، ورغم هذه القرارات، والتي كانت كلها ضد مصر، كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.
وفي أول تعليق له، قال كيروش "أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي"، مضيفا: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".