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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/كاف-يقرر-تخفيف-العقوبات-الموقعة-على-منتخب-مصر-بعد-أزمة-مباراة-المغرب-1058017744.html
"كاف" يقرر تخفيف العقوبات الموقعة على منتخب مصر بعد أزمة مباراة المغرب
"كاف" يقرر تخفيف العقوبات الموقعة على منتخب مصر بعد أزمة مباراة المغرب
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، تخفيف العقوبات الموقعة على منتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، حيث قرر إلغاء العقوبة على لاعب المنتخب المصري... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:42+0000
2022-02-04T11:42+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
مجتمع
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن قرار الكاف جاء عقب جلسة عقدتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، بهدف نظر الالتماس المقدم من الاتحاد المصري على قرارات ضد منتخب مصر عقب مباراته أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أمم افريقيا.وقررت اللجنة إلغاء عقوبة الإيقاف مباراتين الصادرة بحق اللاعب مروان داوود، كما تم تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلي 50 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار.وقررت اللجنة كذلك أن يسدد الاتحاد المصري 25 ألف دولار فقط بينما تم رهن 25 ألف الأخرى بتكرار الواقعة من المدير الفني، كما قررت الابقاء على عقوبة إيقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات كما هي.وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد جهز ردا وبيانا رسميا احتجاجا على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أقرها ضد منتخب مصر.وحسب موقع "الشروق"، فإن اتحاد الكرة المصري جهز مذكرة لإبلاغ "كاف" برفضه التام للعقوبات التي أصدرها، الثلاثاء الماضي، ضد منتخب مصر.وكان "كاف" قد وقع عقوبات بالجملة على منتخب مصر، جاءت بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، على كارلوس كيروش ومحمد صلاح لعدم حضورهما المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في الجهاز الفني المعاون 4 مباريات.
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رياضة, مجتمع

"كاف" يقرر تخفيف العقوبات الموقعة على منتخب مصر بعد أزمة مباراة المغرب

11:42 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYاحتفال لاعبي منتخب مصر عقب الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
احتفال لاعبي منتخب مصر عقب الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، تخفيف العقوبات الموقعة على منتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، حيث قرر إلغاء العقوبة على لاعب المنتخب المصري مروان داوود.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن قرار الكاف جاء عقب جلسة عقدتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، بهدف نظر الالتماس المقدم من الاتحاد المصري على قرارات ضد منتخب مصر عقب مباراته أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أمم افريقيا.
وقررت اللجنة إلغاء عقوبة الإيقاف مباراتين الصادرة بحق اللاعب مروان داوود، كما تم تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلي 50 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار.
وقررت اللجنة كذلك أن يسدد الاتحاد المصري 25 ألف دولار فقط بينما تم رهن 25 ألف الأخرى بتكرار الواقعة من المدير الفني، كما قررت الابقاء على عقوبة إيقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات كما هي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد جهز ردا وبيانا رسميا احتجاجا على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أقرها ضد منتخب مصر.
وحسب موقع "الشروق"، فإن اتحاد الكرة المصري جهز مذكرة لإبلاغ "كاف" برفضه التام للعقوبات التي أصدرها، الثلاثاء الماضي، ضد منتخب مصر.
وكان "كاف" قد وقع عقوبات بالجملة على منتخب مصر، جاءت بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، على كارلوس كيروش ومحمد صلاح لعدم حضورهما المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في الجهاز الفني المعاون 4 مباريات.
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